Rıdvan Dilmen: Burada bir tuhaflık var

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Galatasaray'da zaman zaman formsuz bir görüntü sergileyen ve düzenli forma bulmakta zorlanan Abdülkerim'in milli takımda sürekli görev almasını örnek gösteren Dilmen, "Okan Buruk mu haklı, Montella mı haklı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Dilmen, "Okan Buruk mu, Montella mı haklı? Burada bir tuhaflık yok mu? İsmail ve Bartuğ da görev alamıyor Fenerbahçe'de" dedi.