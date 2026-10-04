Rıdvan Dilmen: Burada bir tuhaflık var
Montella'nın A Milli takım tercini eleştiren Rıdvan Dilmen, Okan Buruk örneğini vererek "Burada bir tuhaflık var" dedi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım ve Galatasaray'daki oyuncu tercihleri üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Vincenzo Montella ile Okan Buruk'un bazı futbolcular üzerindeki farklı tercihlerini sorgulayan Dilmen, milli takım kadro seçimlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Uğurcan Çakır'ın hem kulüp takımında hem de A Milli Takım'da beklenen performansın uzağında kaldığını savunan Dilmen, deneyimli kalecinin psikolojik olarak yıprandığını söyledi.
Tecrübeli yorumcu, böyle dönemlerde kalecilerin üzerindeki baskının azaltılmasının önemli olduğunu belirterek, Uğurcan'ın bir süre nefes almasının kendisi için faydalı olabileceğini dile getirdi. Dilmen, alternatif olarak Mert Günok'un daha fazla değerlendirilmesinin de seçenekler arasında bulunabileceğini ifade etti.
Rıdvan Dilmen, son dönemde eleştirilen isimlerden Barış Alper Yılmaz'a da destek verdi.
Milli futbolcunun sahadaki enerjisinden ve mücadele gücünden memnun olduğunu söyleyen Dilmen, Barış Alper'in istekli görüntüsüne rağmen haksız eleştirilere maruz kaldığını savundu.
Galatasaray'da sezona etkili bir başlangıç yapan Yunus Akgün'ün milli takımda yeterince değerlendirilmediğini dile getiren Dilmen, başarılı futbolcunun sürekli oyuna sonradan dahil edilmesini sorguladı.
Yunus'un kulübündeki performansının milli takım tercihleriyle örtüşmediğini belirten deneyimli yorumcu, teknik heyetin kararlarının tartışılabileceğini ifade etti.
Dilmen'in en dikkat çeken sözleri ise Abdülkerim Bardakcı üzerinden yaptığı değerlendirme oldu.
Galatasaray'da zaman zaman formsuz bir görüntü sergileyen ve düzenli forma bulmakta zorlanan Abdülkerim'in milli takımda sürekli görev almasını örnek gösteren Dilmen, "Okan Buruk mu haklı, Montella mı haklı?" sorusunu gündeme taşıdı.
Dilmen, "Okan Buruk mu, Montella mı haklı? Burada bir tuhaflık yok mu? İsmail ve Bartuğ da görev alamıyor Fenerbahçe'de" dedi.
Deneyimli yorumcu, kulüp performanslarıyla milli takım tercihleri arasında bazı çelişkiler bulunduğunu savunarak bu durumun futbol kamuoyu tarafından tartışılması gerektiğini söyledi.
Rıdvan Dilmen, değerlendirmelerinde yalnızca Galatasaraylı oyunculara değil, Fenerbahçeli futbolculara da değindi.
İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'ın kulüplerinde yeterince süre alamamalarına rağmen milli takım değerlendirmelerinin farklı şekillenmesinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Dilmen, teknik direktörlerin oyunculara bakış açıları arasındaki farklılıklara vurgu yaptı.
A Milli Takım'ın son maçlarının ardından kadro tercihleri ve oyuncu performansları futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları da özellikle Montella'nın oyuncu seçimleri konusunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda.