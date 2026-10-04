Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası
Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz geldi. Arda Güler iddiası.
Fenerbahçe, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, İsmail Kartal'ın isteği ile büyük sürpriz geldi. Arda Güler iddiası.
Sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın mutlak şampiyonluk istediği, bunun için de dört bir koldan takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan istediği verimi alamaması nedeniyle kanat transferi istediği ileri sürüldü.
Fanatik'teki habere göre; bunun ardından Fenerbahçe yönetiminin Real Madrid'te forma giyen oyuncu için resmi temaslara başlama kararı aldığı bildirildi.
Öncelikle Real Madrid'te Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan Faslı yıldız Brahim Diaz için harekete geçileceği belirtildi.
Hem sağ, hem de sol kanatta forma giyebilen Brahim Diaz, santrfor arkasında da görev yapabiliyor.
Haberde Galatasaray'ın da daha önce bu futbolcuyu transfer etmek için uğraştığı, ancak ikna edemediği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin bu transfer için Arda Güler'i aracı yapmak istediği iddia edildi. Buna göre Diaz'ı Fenerbahçe'ye gelmesi için Arda Güler'den ikna etmesi istenecek.
Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.