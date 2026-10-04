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Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz geldi. Arda Güler iddiası.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, İsmail Kartal'ın isteği ile büyük sürpriz geldi. Arda Güler iddiası.

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 2
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Sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın mutlak şampiyonluk istediği, bunun için de dört bir koldan takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 3
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan istediği verimi alamaması nedeniyle kanat transferi istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 4
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Fanatik'teki habere göre; bunun ardından Fenerbahçe yönetiminin Real Madrid'te forma giyen oyuncu için resmi temaslara başlama kararı aldığı bildirildi.

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 5
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Öncelikle Real Madrid'te Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan Faslı yıldız Brahim Diaz için harekete geçileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 6
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Hem sağ, hem de sol kanatta forma giyebilen Brahim Diaz, santrfor arkasında da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 7
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Haberde Galatasaray'ın da daha önce bu futbolcuyu transfer etmek için uğraştığı, ancak ikna edemediği vurgulandı.

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 8
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Fenerbahçe'nin bu transfer için Arda Güler'i aracı yapmak istediği iddia edildi. Buna göre Diaz'ı Fenerbahçe'ye gelmesi için Arda Güler'den ikna etmesi istenecek.

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz: Arda Güler iddiası - Fotoğraf: 9
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Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

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