Hacıosmanoğlu kararını verdi: Tarih belli oldu

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda hareketli günler yaşanıyor. Hakem soruşturmaları, disiplin sevkleri ve futbol kamuoyunda oluşan tartışmaların gölgesinde federasyon yönetiminin verdiği karar da ortaya çıktı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olağanüstü toplantı gerçekleştirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

GÖZLER 6 EKİM'DEKİ TOPLANTIDA

A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 6 Ekim Salı günü kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

Toplantıda son dönemde Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin tüm yönleriyle ele alınacağı ve federasyonun yol haritasının masaya yatırılacağı belirtiliyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN KARARI ETKİLİ

Federasyon zirvesi öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nın da kritik bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Özellikle bahis gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen yöneticilerle ilgili sürecin görüşülmesi bekleniyor.

Kulüplerden gelecek değerlendirmelerin ve alınacak tavırların, TFF yönetiminin toplantısında önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.

SEÇİMLİ GENEL KURUL İHTİMALİ DE VAR

Kulislere yansıyan bilgilere göre TFF yönetiminin önünde farklı senaryolar bulunuyor. Bunların arasında mevcut yönetimin görevine devam etmesi, olağanüstü genel kurul kararı alınması veya yönetimin görevden ayrılması gibi seçeneklerin değerlendirilebileceği konuşuluyor.

Özellikle seçimli olağanüstü genel kurul ihtimalinin son günlerde daha yüksek sesle dillendirildiği belirtiliyor.

HACIOSMANOĞLU YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun görev süresinin 22 Haziran 2027 tarihinde sona ereceği biliniyor.

Ancak mevcut yönetimin görev süresinin bitimine altı aydan fazla bir zaman kala ayrılması durumunda yeniden seçim yapılması gerekecek. Seçim sonucunda göreve gelecek yeni yönetim ise mevcut dönemin sonuna kadar görev yapacak.

Bu nedenle olası bir erken seçim kararının, Türk futbolunda kısa süre içerisinde yeniden bir seçim sürecini beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

HUKUK KURULLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

Öte yandan federasyonun gündemindeki önemli başlıklardan birinin de hukuk kurullarının yapısına ilişkin reform çalışmaları olduğu öğrenildi.

Bağımsızlık ilkesini güçlendirmeyi hedefleyen yeni düzenlemelerin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanırken, söz konusu adımın Türk futbolunda kurumsal yapının güçlendirilmesi adına önemli bir hamle olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.