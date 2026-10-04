Arda Güler Milli takımdan ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nda İtalya maçı öncesi iki önemli eksik netleşti. Ay-yıldızlı ekibin yıldız oyuncuları Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, milli takım kampından ayrıldı.

BELÇİKA MAÇI SONRASI CEZA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika deplasmanında oynanan karşılaşmada sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezalı duruma düştüğü belirtildi.

Bu gelişmenin ardından iki futbolcunun, İtalya ile oynanacak maçın kadrosunda yer alamayacağı ve teknik heyetin izniyle kamptan ayrıldığı bildirildi.

MONTELLA'NIN PLANLARI DEĞİŞTİ

Teknik Direktör Vincenzo Montella, kritik İtalya mücadelesi öncesinde hücum hattındaki iki önemli silahından mahrum kalacak. Özellikle son dönemde milli takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu, teknik ekip için dikkat çeken bir eksik olarak değerlendiriliyor.

Montella'nın bu eksikler nedeniyle ilk 11 ve maç planlamasında bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GALİBİYET ARIYOR

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta şu ana kadar oynadığı ilk üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım, çıkış arayışını İtalya deplasmanında sürdürecek.

Ay-yıldızlılar, grubun dördüncü haftasında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, zorlu deplasmanda hem ilk puanlarını hem de ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

GÖZLER YENİ İSİMLERDE

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda forma şansı bulabilecek isimler merak konusu oldu. Teknik heyetin özellikle hücum hattında alternatif oyunculara yönelmesi bekleniyor.