Süper Lig'de erteleme depremi

Türk futbolunda son günlerde yaşanan gelişmeler, Süper Lig'in geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Hakem soruşturmaları, disiplin sevkleri ve federasyon cephesindeki hareketlilik sonrası futbol kamuoyunda en çok konuşulan konu, liglerin ertelenip ertelenmeyeceği oldu.

KRİZİN MERKEZİNDE HAKEM SORUŞTURMASI VAR

Sürecin fitilini, kamuoyunda "hakemler dosyası" olarak anılan soruşturma ateşledi. Soruşturma kapsamında önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınırken, ilerleyen günlerde Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında da işlem yapıldı.

Yaşanan gelişmeler, Türk futbolunda hakem sistemine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"LİG ERTELENEBİLİR" ÇIKIŞI SONRASI YENİ GELİŞME

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel'in yaptığı açıklamalar ise futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bitnel, mevcut şartlarda ligin sağlıklı şekilde devam etmesinin zor olduğunu savunurken, Süper Lig'in ertelenebileceğini öne sürdü. Bu açıklamanın ardından kamuoyunda erteleme senaryoları daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

SERDAL ADALI'DAN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada liglerin kısa süreliğine durdurulmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

Adalı, tüm sürecin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, gerekirse liglere iki haftalık ara verilmesinin Türk futbolunun geleceği açısından faydalı olabileceğini ifade etti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, sorunların kökten çözülmesi gerektiğini savundu.

DURSUN ÖZBEK'TEN TFF'YE ÇAĞRI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun sessiz kalmasını eleştirdi.

MHK Başkanı'nın tutuklandığını, bazı hakemlerle ilgili ciddi iddiaların gündemde olduğunu hatırlatan Özbek, federasyonun kısa süre içinde yol haritasını açıklaması gerektiğini söyledi. Tecrübeli başkan, liglere ara verilmesinin TFF'nin vereceği bir karar olduğunu ancak mevcut belirsizliğin sürdürülemez hale geldiğini dile getirdi.

TFF'DEN İLK HAMLE GELDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, hakem atamaları konusunda geçici bir çözüm uygulamaya koydu.

Yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulana kadar Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının mevcut kurul üyeleri tarafından yapılacağı açıklandı. Böylece federasyon, organizasyonların devam edeceği yönünde ilk somut adımını atmış oldu.

KULÜPLER BİRLİĞİ VE TFF TOPLANTILARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Şimdi gözler peş peşe yapılacak kritik toplantılara çevrildi.

Önce Kulüpler Birliği Vakfı'nın bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olağanüstü gündemle toplanacak.

Bu zirvelerde;

Liglerin ertelenip ertelenmeyeceği,

Hakem sisteminin nasıl yeniden yapılandırılacağı,

Soruşturmaların futbola etkileri,

Yeni MHK oluşumu

gibi başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.