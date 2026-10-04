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'Adalet Bakanı olacak' denilen HSK Başkanvekili'nden açıklama geldi

HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'ndan "Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yerine atanacak" iddialarına yanıt verdi. Aydoğdu, iddiaları yalanladı.

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'Adalet Bakanı olacak' denilen HSK Başkanvekili'nden açıklama geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yerine atanacağı yönünde söylentiler çıkan HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu söz konusu iddialara yanıt verdi.

Gerçekleştirdiği temasın yalnızca bir nezaket ziyareti olduğunu belirten Aydoğdu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'Adalet Bakanı olacak' denilen HSK Başkanvekili'nden açıklama geldi - Resim : 1
HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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İDDİALARI YALANLADI

"Bir kısım sosyal medya hesaplarında bazı yazılar paylaşılmakta." diyen Aydoğdu, 'Adalet Bakanı olacak' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgularken paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bu yazıların içeriği doğru değildir. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız kabul buyurdular nezaket ziyaretinde bulundum. Konu sadece bundan ibarettir . Saygılarımla."

'Adalet Bakanı olacak' denilen HSK Başkanvekili'nden açıklama geldi - Resim : 3
HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun X paylaşımı (4 Ekim 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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