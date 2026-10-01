Erdoğan: Partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunun açılış toplantısının ardından Ankara'daki AKP Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, son dönemde yaşanan gelişmeler üzerinden partisine yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını belirtti.

"BİRİLERİ PARTİMİZE YÖNELİK BİR SALDIRI KAMPANYASI BAŞLATTI"

"Son günlerde birileri, duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar." diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülkeye, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz."