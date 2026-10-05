Son dakika | Emekli ve memurların 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Milyonlarca emekli, memur ile memur emeklisinin gelirini yakından ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın 9. ayına ilişkin verisi ile, memur, emekli ve memur emeklilerinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

TÜİK Eylül 2026'da Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylıkta yüzde 1,84, yıllıkta ise 29,73 olarak olarak açıkladı.

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Geçen iki aya ilişkin TÜİK tarafından açıklanan veri şöyle olmuştu:

Temmuz 2026 enflasyonunu yüzde 1,78

Ağustos ayı yüzde 1,84.

Bu iki aya ait enflasyon farkı yüzde 3,62 olmuştu. Eylül ayında gelen yüzde 1,84 ile 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,46 oldu.

Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklileri, önümüzdeki Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. İlan edilen ağustos verisi doğrultusunda memur ve memur emeklileri zam hesaplamalarına başladı.

NE KADAR ZAM HESAPLANDI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyecek.

MEMUR VE EMEKLİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA

Memur ve memur emeklileri için de Temmuz-Aralık döneminde açıklanacak enflasyon farkı toplu sözleşmeye eklenecek.

Önümüzdeki Aralık ayına ait enflasyon rakamları ilan edildiğinde, Ocak ayında maaşlara yansıyacak kesin zam miktarı netleşmiş olacak.

Memur ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

Şimdilik bu yüzde 7'nin 5,46'lık kısmı gerçekleşti.

2027 İÇİN NASIL HESAPLANMIŞTI?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında belirleyici olan 2027 yılına ilişkin zam oranları daha önce ilan edilmişti.

Kararlaştırılan takvime göre 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 oranında artış uygulanması öngörüldü.