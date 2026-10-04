Önce makamı şimdi de mesleği gitti

Siyasi hayatının tamamen bittiği değerlendirilen AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya, istemesi halinde doktorluk mesleğine de kolaylıkla dönemeyecek. Mesleğe dönüş yolu yasal engeller nedeniyle kapalı bulunan ve yaşanan gelişmeler karşısında günlerdir sessizliğini koruyan Kaya'yı 45 yaşında erken emeklilik bekliyor.

TTB 2017'DE BİLDİRMİŞTİ: DİPLOMASINI KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Kaya'nın hekimlik yapamayacak olmasının arka planında mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmemesi yatıyor. Türkiye Tabipler Birliği (TTB), 2017 yılında yayımladığı bildiriyle Kaya'nın 'mecburi hizmet' görevine başlamadığını resmen duyurmuştu. TTB söz konusu bildirisinde, bu şartlar altında Kaya'nın diplomasını kullanabilmesinin hukuken mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDEKİ GÖREVE HİÇ GİTMEDİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kaya, hekimlik için zorunlu olan 'mecburi hizmet' görevi kapsamında Muş'un Bulanık ilçesine atandı. Ancak Kaya, atandığı Muş'un Bulanık ilçesine hiç gitmedi. Hekimlik kariyerini kenara bırakan Kaya, mesleği yerine siyasi kariyerine ağırlık verdi.

FON KRİZİ: MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

Kaya'yı hekimliğe dönüş tartışmasıyla baş başa bırakan süreç, Türkiye'de patlak veren fon davasıyla başladı. Çok kısa sürede 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç elde ettiği ortaya çıkan Kaya, gelen tepkilerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliğinden istifa etti. Savcılık kararıyla Kaya ve eşinin mal varlıklarına tedbir konuldu.

163 MİLYONLUK YATIRIMLA 2,2 MİLYAR TL ÇEKTİLER

Dosyaya giren verilere göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile birlikte 'Özata Denizcilik' hisselerine 163 milyon TL yatırdı. Çift, nisan ayında yapılan bu yatırımın karşılığında eylül ayı itibarıyla 2 milyar 200 milyon TL'nin üzerinde para çekme işlemi gerçekleştirdi.