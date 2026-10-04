Fatma Betül Sayan paylaşımları yapan gazetecinin başına gelmeyen kalmadı

Fon vurgunu yapmasının ardından genel başkan yardımcılığı görevinden istida eden AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya’nın annesi Hatice Sayan’ın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas’ta toplam 66 bin 400 metrekare büyüklüğünde 5 farklı arazisinin bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu arazilerin toplam değerinin 250 milyon TL ile 300 milyon TL arasında olduğunu ifad eden gazeteci Yiğit Uzun'un 2 hattı kullanılamaz hale geldi. Telegram hesabı ele geçirilmeye çalışıldı.

Eşiyle birlikte 2,17 milyar TL’lik vurgun yaptığı ortaya çıkan ve fon soruşturmasının merkezine oturan Fatma Betül Sayan, bu defa taşınmazlarıyla gündemde. Fatma Betül Sayan Kaya’nın annesi Hatice Sayan’ın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas’ta toplam 66 bin 400 metrekare büyüklüğünde 5 farklı arazisinin bulunduğu ortaya çıktı. Arazilerin toplam değerinin 250 milyon TL ile 300 milyon TL arasında olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Yiğit Uzun, adı fon skandalına karışan Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesinin taşınmazlarına ilişkin tapu kayıtlarını sosyal medya hesabından. Paylaşılan belgelerde, aile üyeleri adına kayıtlı yüksek değerli arazi, villa ve dairelerin bulunduğu görüldü.

AİLESİNİN ÜZERİNE KAYITLI ARAZİLER

Yiğit Uzun'un açıklamalarına göre, Fatma Betül Sayan Kaya’nın annesi Hatice Sayan’ın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas’ta toplam 66 bin 400 metrekare büyüklüğünde 5 farklı arazisinin bulunduğu belirtildi. Söz konusu arazilerin toplam değerinin 250 milyon TL ile 300 milyon TL arasında olduğu iddia edildi.

Hatice Sayan’ın ayrıca Tekirdağ Yenice’de toplam 171 bin metrekare büyüklüğünde iki arazisinin daha bulunduğu ve bu taşınmazların değerinin 80 milyon TL ile 120 milyon TL arasında değiştiği öne sürüldü.

Hatice Sayan’ın Büyükçekmece’de Alkent 2000 villa sitesinde lüks bir villasının da bulunduğu, Villanın tapusunun, Kaya’nın bakan olduğu 2018 yılında alındığı belirtildi. Sitedeki villaların fiyatlarının ise 150 milyon TL ile 300 milyon TL arasında değiştiği ifade edildi.

Hatice Sayan’ın bu taşınmazların yanı sıra İstanbul’da 4 dairesinin bulunduğu ve 2022 yılında “Hayat Var Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ” adlı şirketi kurduğu da ifade edildi.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın ağabeyi ve EPDK üyesi Ömer Fatih Sayan’ın Kadıköy’de Four Winds Park Residence’ta lüks bir dairesi, Pendik’te Omega Yeşiltepe Villaları’nda ise lüks bir villasının bulunduğu aktarıldı.

İki taşınmazın toplam değerinin 130 milyon TL’ye ulaştığı öne sürüldü. Ömer Fatih Sayan’ın her iki taşınmazı da kardeşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakan olduğu 2018 yılında satın aldığı aktarıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın küçük kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan’ın da Büyükçekmece Türkoba’da havuzlu bir dubleks villasının bulunduğu belirtildi. Sayan’ın ayrıca Alibeyköy’de bir dairesinin olduğu aktarıldı.

Taşınmazların Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlıktan ayrılmasından kısa süre sonra satın alındığı iddia edildi.

BİLGİLERİ PAYLAŞAN GAZETECİNİN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Bu bilgileri paylaşan gazeteci Yiğit Uzun, Telegram hesabına giriş yapımaya çalışıldığını ve iki hattı olmasına rağmen bir arama yapamadığını söyledi. Sabah saat 05.00'te iki hattı üzerinden gönderilen mesaj ile hesabına giriş yapılmaya çalındığını fark eden Uzun, iki hattına da erişim sağlayamadığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi:

Sabahın 05.00’inde, iki hattım üzerinden “S” yazılarak 7000’e SMS gönderilmek suretiyle Vodafone Online İşlemler hesabıma giriş yapılmaya çalışılıyor. Uykumdan uyandım.

Şu anda her iki hattım da kullanılamaz durumda ve hatlarıma erişemiyorum.

Aynı zamanda Telegram hesabıma da giriş yapılmaya çalışılıyor.

Başıma herhangi bir şey gelmesi halinde, sorumlularının kimler olduğunu biliyorsunuz.

Şu an itibarıyla iki hattıma da erişim sağlayamıyorum. Suç duyurusunda bulunacağım.