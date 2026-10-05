Halk TV Türkiye Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor

Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor Karaman'daki Gödet Barajı, göç yolculuğuna çıkan pelikanların mola noktası oldu. Dereköy mevkisinde dinlenip beslenen göçmen kuşlar, bölgedeki kuş gözlemcileri ve doğaseverler için seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.