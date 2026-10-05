Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor
Karaman'daki Gödet Barajı, göç yolculuğuna çıkan pelikanların mola noktası oldu. Dereköy mevkisinde dinlenip beslenen göçmen kuşlar, bölgedeki kuş gözlemcileri ve doğaseverler için seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
İç Anadolu Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından biri olan Karaman'daki Gödet Barajı, göç yolculuğuna çıkan pelikan sürülerine ev sahipliği yapmaya başladı.
Merkeze bağlı Dereköy mevkisinde yer alan baraj gölü, uzun mesafeler kateden göçmen kuşların en kritik mola durakları arasında bulunuyor.
Kilometrelerce süren zorlu seyahat sırasında baraj havzasına iniş yapan göçmen kuşlar, göl yüzeyinde dinlenme ve beslenme imkanı elde ediyor.
Bölgenin sığ kesimlerinde ve su üstünde serbestçe süzülen pelikanlar, doğal yaşam ortamlarında fotoğraf karelerine yansıdı.
Baraj yüzeyi ile kıyı şeridini renklendiren pelikan sürüleri, bölgedeki yaban hayatı ekosistemine büyük bir hareketlilik kazandırdı.
Dönemsel göç hareketiyle birlikte su havzasına gelen bu zarif canlılar, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için seyri doyumsuz anlar oluşturdu.
Karaman semalarından baraj gölüne inen pelikanların sunduğu görsel şölen, havzadaki sulak alanların korunmasının önemini bir kez daha kanıtladı.
(AA)