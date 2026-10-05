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Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor

Karaman'daki Gödet Barajı, göç yolculuğuna çıkan pelikanların mola noktası oldu. Dereköy mevkisinde dinlenip beslenen göçmen kuşlar, bölgedeki kuş gözlemcileri ve doğaseverler için seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

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Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor - Fotoğraf: 1
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İç Anadolu Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından biri olan Karaman'daki Gödet Barajı, göç yolculuğuna çıkan pelikan sürülerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor - Fotoğraf: 2
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Merkeze bağlı Dereköy mevkisinde yer alan baraj gölü, uzun mesafeler kateden göçmen kuşların en kritik mola durakları arasında bulunuyor.

Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor - Fotoğraf: 3
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Kilometrelerce süren zorlu seyahat sırasında baraj havzasına iniş yapan göçmen kuşlar, göl yüzeyinde dinlenme ve beslenme imkanı elde ediyor.

Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor - Fotoğraf: 4
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Bölgenin sığ kesimlerinde ve su üstünde serbestçe süzülen pelikanlar, doğal yaşam ortamlarında fotoğraf karelerine yansıdı.

Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor - Fotoğraf: 5
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Baraj yüzeyi ile kıyı şeridini renklendiren pelikan sürüleri, bölgedeki yaban hayatı ekosistemine büyük bir hareketlilik kazandırdı.

Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor - Fotoğraf: 6
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Dönemsel göç hareketiyle birlikte su havzasına gelen bu zarif canlılar, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için seyri doyumsuz anlar oluşturdu.

Göç yolunda mola verdiler: Pelikanlar Gödet'te enerji topluyor - Fotoğraf: 7
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Karaman semalarından baraj gölüne inen pelikanların sunduğu görsel şölen, havzadaki sulak alanların korunmasının önemini bir kez daha kanıtladı.
(AA)

Karaman Hayvan Baraj
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