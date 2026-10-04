Adana'da gündüz vakti infaz: Ünlü kuyumcu hayatını kaybetti

Bizi Keşfet’te takip edin.

Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 14.00 sıralarında kentin önde gelen kuyumcularından Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

ADANA'DA GÜNDÜZ VAKTİ İNFAZ

Tabancadan çıkan kurşunlar Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti.

66 yaşındaki Cız ile 39 yaşındaki Altunbulduk kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine (Reşatbey Mahallesi) sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zahir Cız

ÜNLÜ KUYUMCU HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zahir Cız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)