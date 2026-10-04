Adana'da gündüz vakti infaz: Ünlü kuyumcu hayatını kaybetti
Adana'nın tanınmış kuyumcularından Zahir Cız, dükkânının önünde otururken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayda Cız'ın yanında bulunan Hüseyin Altunbulduk ise ağır yaralandı.
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Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 14.00 sıralarında kentin önde gelen kuyumcularından Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.
ADANA'DA GÜNDÜZ VAKTİ İNFAZ
Tabancadan çıkan kurşunlar Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti.
66 yaşındaki Cız ile 39 yaşındaki Altunbulduk kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine (Reşatbey Mahallesi) sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÜNLÜ KUYUMCU HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zahir Cız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi