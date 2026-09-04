Cinayetten yattığı cezaevinden pandemi izniyle çıktı 2 kadını katletti! İhmal zinciri 4 yıl sonra çözüldü

2007'de işlediği cinayetin ardından pandemi izniyle cezaevinden salıverilen Fethi Dağlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarılarak yaptırılan yer gösterme işlemiyle devlet koruması altındaki 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı gömdüğü yeri gösterdi. 4 yıl boyunca rafta bekleyen dosyanın çözülmesiyle yeniden tutuklanan seri katilin, bu süreçte 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı da parçalayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

KAZIDAN CESET ÇIKTI, SERİ KATİL YENİDEN TUTUKLANDI

İstanbul'da kayıp dosyalarını inceleyen ekiplerin çalışması sonucu, 4 yıldır aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği kesinleşti. Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Yıldırım'ın kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, genç kızın kaybolmadan önce temas kurduğu son kişinin, 2024 yılında işlenen Erva Raziye Asar cinayetinden tutuklu bulunan Fethi Dağlı olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fethi Dağlı, 31 Ağustos 2026 tarihinde cezaevinden çıkarılarak sorgulandı. Dağlı'nın 1 Eylül 2026'da cinayeti itiraf edip cesedi gömdüğü yeri göstereceğini bildirmesi üzerine Esenyurt'taki boş arazide yer gösterme işlemi yapıldı. Yapılan kazıda bir kadın cesedine ulaşıldı. Ceset, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağlı, 3 Eylül 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece Zeynep Yıldırım'ı kasten öldürme suçundan da tutuklandı. Olayla bağlantılı 5 şüphelinin adli işlemleri ise devam ediyor.

Dağlı'nın ifadesinde, Yıldırım ile bir kafede tanışarak evine davet ettiğini kabul ettiği ancak cinayeti kendisinin işlemediğini, suçu gözaltına alınan diğer kişilerden birinin üzerine atmaya çalıştığı öğrenildi.

DEVLET YURDUNDAN HASTANEYE GİTTİ BİR DAHA DÖNEMEDİ

Resmi kayıtlara yansıyan detaylar, devlet koruması altındaki bir çocuğun göz göre göre ölüme sürüklendiğini ortaya koydu. Zeynep Yıldırım, Kemerburgaz Çocuk Destek Merkezi'nde barındırıldığı sırada 12 Eylül 2022 tarihinde muayene amacıyla Gaziosmanpaşa Yeniyüzyıl Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, buradan izinsiz şekilde ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatsa ve Yıldırım'ın kaybolmadan hemen önce Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu daha o dönem kayıtlara girse de genç kızın izine 4 yıl boyunca ulaşılamadı.

Evladının bulunması için yıllardır mücadele veren acılı baba Sebahattin Yıldırım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede yaşadığı çaresizliği şu sözlerle kayda geçirdi:

"Kızım hastanede yatmıyordu. Kızım yurtta kalıyordu. Yurttan geldi, iznine geldi. Geldikten sonra elinde bir dolama çıktı. Hastaneye gideceğim dedi. Ben annesinden on iki sene oldu ayrıldım ama aramızda değişik bir problem yok. Annesiyle görüşüyoruz. Hastaneye gittikten sonra elindeki dolamadan sonra, 'Baba, Taksim'e gideceğim, saç peruğumu alacağım' demişti. 2022'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemi verdim, kayıptır diye kızım. Ve o zamandan beri gitmediğim yer kalmadı. Onun kaybedilişinden dolayı nefes darlığım ve panik atağım başladı. Yollarda zor yürüyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum; Emniyet Teşkilatı'nın Kayıp Şubedeki başkomiserimiz, memur arkadaşlarımız, onların hepsine buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi de olacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. O garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım. Ben adaletten şunu istiyorum: Onların en büyük cezalara çarptırılmasını istiyorum. Ve kızımın en azından bir mezarı olduğunu artık biliyorum."

İŞ ARAYAN ERVA'YI SAHTE HESAPLA TUZAĞA ÇEKTİ

Zeynep Yıldırım dosyasının rafta beklediği dönemde sokakta elini kolunu sallayarak gezen Fethi Dağlı, Haziran 2024'te yeni bir cinayete imza attı. Eşinden boşanan ve geçimini sağlamak için sosyal medya üzerinden ev temizliği işi arayan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, Dağlı'nın hedefi oldu.

Sosyal medyada sahte bir kadın profili açarak Erva ile arkadaşlık kuran ve temizlik işi vaat eden Dağlı, genç kadını evine çağırdı. Evde çıkan tartışmanın ardından genç kadını boğarak öldüren Dağlı, cesedi evindeki derin dondurucuya sakladı. Ardından ekmek bıçağıyla cesedi 6 parçaya ayıran zanlı, parçaları çöp poşetlerine koyarak taksiyle birkaç seferde çalıştığı iş yerine taşıdı. Ceset parçaları daha sonra iş yerinin yakınındaki bir inşaat çukuruna atıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Erva Raziye Asar'ın cep telefonu Dağlı'nın iş yerinde ele geçirildi. Cinayeti itiraf eden Dağlı tutuklanırken, genç kadının parçalanmış cesedi inşaat çukurundan çıkarıldı. Bu tutuklama, 4 yıldır kayıp olan Zeynep Yıldırım dosyasının da kilit anahtarı oldu.

2007'DE ÖLDÜRDÜ, PANDEMİ DÜZENLEMESİYLE SOKAĞA SALINDI

Dosyası cinayetlerle dolu olan Fethi Dağlı'nın geçmişi incelendiğinde cezasızlık zinciri bir kez daha görüldü. Çeşitli lokantalarda garsonluk yapan ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Dağlı'nın ilk cinayetini 2007 yılında işlediği belirlendi. Esenyurt'ta bir sitede güvenlik görevlisi olan Ahmet Karadağ'ı alacak verecek tartışmasında silahla vurarak öldüren Dağlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Dağlı, pandemi gerekçesiyle yürürlüğe giren infaz düzenlemesi sayesinde 2022 yılında şartlı tahliye edilerek serbest bırakıldı. Dağlı, dışarı çıkar çıkmaz iki genç kadını hedef aldı.

AYNI SOYADI, 36 KİLOMETRE ARAYLA İKİ SERİ KATİL

Fethi Dağlı'nın işlediği seri cinayetler, akıllara Türkiye suç tarihinin bir diğer seri katili olan Zeki Dağlı'yı getirdi. Emniyet birimleri, iki katil arasındaki dikkat çekici benzerlikler üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan nüfus araştırmasında, iki failin de aynı soyadını taşıdığı, memleketlerinin aynı olduğu ve köyleri arasında yalnızca 36 kilometre mesafe bulunduğu belirlendi. Polis, iki isim arasında kan bağı bulunup bulunmadığını araştırmaya devam ediyor.

5 kişiyi öldüren seri katil Zeki Dağlı, 2007 yılında Esenler'de arkadaşı Şükrü Seyhan'ı, ardından evine giderek eşi Bakiye Seyhan ile 18 yaşındaki kızı Meryem Seyhan'ı öldürmüştü. Yargılama sonucunda adam öldürme ve cinsel saldırı suçlarından 166 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeki Dağlı'nın geçmişi incelendiğinde, 1999 yılında Hayriye Kuruderviş'in öldürülüp evinin ateşe verildiği faili meçhul cinayet de aydınlatılmıştı. Kuruderviş'in evinde bulunan bir izmaritten alınan DNA, 8 yıl sonra Zeki Dağlı ile eşleşmişti. Zeki Dağlı'nın ilk cinayetini ise henüz 15 yaşındayken, 1981 yılında işlediği kayıtlara geçmişti.