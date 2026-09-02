İstanbul'daki seri katilin üçüncü cinayeti yıllar sonra ortaya çıktı! Tahliyeden sonra iki kadını öldürmüş

İstanbul'da iki genç kadının öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Fethi Dağlı'nın geçmişine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dağlı'nın, 2022 yılında 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ile 2024 yılında sonra 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'dan önce 2007 yılında Ahmet Karadağ'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda Dağlı’nın, bu iki genç kızı öldürmeden önce bir cinayet işlediği öğrenildi.

Ortaya çıkan detaylara göre, çeşitli lokantalarda garsonluk yapan ve son olarak bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Dağlı, 2007 yılında Esenyurt’ta tartıştığı Ahmet Karadağ adlı kişiyi öldürdü. Dağlı'nın 2022 yılında şartlı tahliye edildiği kaydedildi.

Fethi Dağlı

TAHLİYEDEN SONRA 17 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İ ÖLDÜRÜP GÖMDÜ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Dağlı'nın tahliyesinin ardından nerede ve nasıl tanıştığı henüz bilinmeyen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı Esenyurt'taki evinde öldürerek evin yakınlarına gömdüğü belirtildi. Yıldırım'ın ailesi, genç kızın kaybolmasının ardından başvuruda bulunmuş ancak dosya yıllarca çözülememişti.

Polisin eski kayıp dosyalarını yeniden incelemesiyle, Yıldırım’ın son olarak görüştüğü kişinin Erva Raziye Asar cinayeti kapsamında tutuklanan Dağlı olduğu belirlendi. Cezaevinden getirilerek yeniden ifadesi alınan Dağlı’nın cinayeti itiraf ettiği, tarif ettiği noktada ise Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

17 yaşındaki Zeynep Yıldırım - 23 yaşındaki Erva Raziye Asar

Dağlı'nın 2024'te öldürülen 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'a ise sosyal medyada açtığı kadın profili üzerinden ulaştığı belirlendi. Temizlik işi arayan Asar'la bu hesap üzerinden iletişim kuran Dağlı'nın, kendisini başka bir kadın gibi tanıtarak "Fethi isimli abisinin" temizlikçi aradığını söylediği ve genç kadını kendi evine yönlendirdiği belirtildi.

CANSIZ BEDENİ ALTI PARÇA HALİNDE BULUNDU

Asar'ın eve gittikten sonra öldürüldüğü, cesedinin bir süre derin dondurucuda tutulduğu ve daha sonra parçalanarak bir inşaat alanına bırakıldığı iddia edildi. Asar'ın cansız bedeni altı parça halinde bulunurken, polis çalışmasında genç kadının girdiği evden çıkmadığı tespit edildi. Dağlı'nın gözaltına alındıktan sonra bu cinayeti itiraf ettiği ve tutuklandığı belirtildi.

GEÇMİŞTEKİ DOSYALAR DA MERCEK ALTINDA

Dağlı’nın 2007, 2022 ve 2024 yıllarında işlenen üç ayrı cinayetle bağlantısının ortaya çıkmasının ardından, geçmişteki kayıp ve faili meçhul dosyalarla da ilişkisi olup olmadığı mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Teknolojinin sunduğu tüm imkânlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır: Yarına kalır ama yanına kalmaz" dedi.