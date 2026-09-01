Tedaviye geldiği hastanede sırra kadem bastı: 4 yıl sonra acı gerçek ortaya çıktı

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İstanbul’da 2022 yılında tedavi için götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Yıldırım’ın cinayetinin aydınlatılması için yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan F.D.’nin 2024 yılında başka bir cinayet nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Yıldırım’ın cesedinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

TEDAVİYE GELDİĞİ HASTANEDE SIRRA KADEM BASTI

Zeynep Yıldırım, 12 Eylül 2022’de tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kayboldu. Aradan geçen yaklaşık 4 yılın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kızın bulunması için kayıp dosyasını yeniden mercek altına aldı.

Yıldırım’ın geçmişe dönük telefon kayıtlarını inceleyen polis, genç kızın kaybolmadan önce F.D. ile görüştüğünü tespit etti.

Yapılan teknik incelemede Yıldırım’ın telefonundan alınan son sinyalin de Esenyurt’ta F.D.’nin ikamet ettiği adresten geldiği belirlendi.

4 YIL SONRA ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin araştırması derinleştirilirken, F.D.’nin 2024 yılında başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Polis, elde edilen bulgular doğrultusunda Zeynep Yıldırım’ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı sürdüren ekipler, Yıldırım’ın kaybolması ve öldürülmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi belirledi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 1 Eylül 2026’da İstanbul ve Sinop’ta bulunan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam ederken, polis ekipleri bir yandan da Zeynep Yıldırım’ın cesedine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)