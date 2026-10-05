Milli takım İtalya karşısında: İşte ilk 11! Montella "Maalesef" diyerek açıkladı
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İşte ilk 11! Montella "Maalesef" diyerek açıkladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İşte ilk 11! Montella "Maalesef" diyerek açıkladı.
İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.
Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.
Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.
A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybetti. Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.
Ay yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek. Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşmüştü.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlediği basın toplantısında İtalya karşısında iyi sonuç alacaklarına inandığını söyledi.
Montella, "Bu seviyede ilk defa mücadele versek de kazanmak istiyoruz. Bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok, deneyim kazanarak devam ediyoruz, bu seviyede istediğimiz sonucu almak için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz, bunu da başarmayı çok istiyoruz. Umarım istediğimizi alabiliriz" ifadelerini kullandı.
Eksiklerden yakınan İtalyan teknik adam, "Maalesef Arda yok, ilk üç maçı çok iyi oynadı. Aynı zamanda Kenan, Hakan da yok. Hakan bizim için çok önemli bir isim, her şeyi bizler için göğüslüyen biri. Barış, Orkun ve Mert de yok. Hepsi bizim için çok önemli futbolcular. Bunu yeni yüzleri görme fırsatı olarak kullanabiliriz. Onların deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Bu deneyimi kazanırken de öz güvenimizle sahada olacağız, yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim" dedi.
Montella şöyle devam etti: "Futbolun dinamiklerini tamamen bilirim, eleştirilere her zaman varım. Sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. Yapıcı olduğunda dinlemeyi seven bir insanım. A Ligi'nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık. Çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Fransa'ya karşı verdiğimiz mücadele çok önemliydi, İtalya maçında ikinci yarıda verdiğimiz mücadele önemliydi ve Belçika'daki maçta da mücadele vardı ama sonuç olarak kaybetmek istemiyoruz, kimsenin şüphesi olmasın."
"Futbolun ana maddesi gol atabilmek, bu maçlarda bunu başaramadık. Bazı futbolcularımız pozisyon dışında oynuyorlar, Belçika maçında 42 kere ceza sahasına girmemize rağmen gol atamadık. Bazen bu oluyor. Futbolcularımıza ağır, haksız eleştiriler olduğunda üzülüyorum, bundan etkilenebilirler. O kadar değişik bir noktadayız ki geçen basın toplantısında bana 3. Lig'de oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler, almamı istediler. Futbolcuların bizler gibi insan olduğunu unutmadan, dengeli eleştiriler yapmak gerekiyor."
"Açıkçası profesyonel bir insan olarak tamamıyla kazanma isteğim ve çalışma arzumu canlı tutan biriyim. Kalbimin temiz olduğunu söyleyebilirim, geleceğimle alakalı konuşmam, her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Her seferinde daha iyisini nasıl yaparım diye tüm enerjimi takımıma harcarım. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Kafamda sadece milli takım var."
Karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. İtalya Milli Takımı'nın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Fagioli, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca, Pio Esposito.
A Milli Takımımızın muhtemel 11'i de şu şekilde: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.