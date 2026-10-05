Milli takım İtalya karşısında: İşte ilk 11! Montella "Maalesef" diyerek açıkladı

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Eksiklerden yakınan İtalyan teknik adam, "Maalesef Arda yok, ilk üç maçı çok iyi oynadı. Aynı zamanda Kenan, Hakan da yok. Hakan bizim için çok önemli bir isim, her şeyi bizler için göğüslüyen biri. Barış, Orkun ve Mert de yok. Hepsi bizim için çok önemli futbolcular. Bunu yeni yüzleri görme fırsatı olarak kullanabiliriz. Onların deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Bu deneyimi kazanırken de öz güvenimizle sahada olacağız, yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim" dedi.