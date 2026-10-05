Kimse dikkat etmiyor: Gece uyurken kapıyı açık bırakanlar yandı

Pek çok insan gece yatağa girerken oda kapısının açık mı yoksa kapalı mı kaldığına hiç dikkat etmiyor. Oysa yangın anında alev ve dumanın odaya dolmasını engelleyen kapalı bir kapı, içeridekiler için hayati bir kaçış süresi yaratıyor. Yangın güvenliği uzmanları, sıradan bir alışkanlık gibi görünen bu detayın felaket anında hayatta kalma şansını doğrudan belirlediğini ortaya koyuyor.

TAHLİYE SÜRESİ 3 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Konut yangınları üzerine kapsamlı deneyler yürüten UL Yangın Güvenliği Araştırma Enstitüsü , modern evlerdeki yangın dinamiğinin geçmişe oranla tamamen değiştiğini duyurdu. Eski dönemlerde ahşap ağırlıklı evlerde yaşayan insanların yangından kaçmak için ortalama 17 dakika süresi bulunuyordu. Günümüz konutlarında ise bu güvenli tahliye zamanı sadece 3 dakikaya kadar geriledi.

Kısalan bu süre yüzünden kişilerin uykudan uyanıp evi terk etmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Araştırmacılar, aradaki farkın doğrudan evlerde kullanılan eşyaların kimyasal içeriğinden kaynaklandığını vurguluyor.

SENTETİK VE PLASTİK TEHLİKE

Modern mobilyalarda yaygınlaşan süngerler, sentetik kumaşlar ve plastik malzemeler yangının dakikalar içinde kontrolsüz şekilde parlamasına yol açıyor. Bu yapay maddeler tutuştuktan hemen sonra etrafa yüksek miktarda yoğun karbonmonoksit ve öldürücü gazlar yayıyor. Hızlı yayılan bu duman tabakası saniyeler içinde odaların içine dolarak uyuyan insanları etkisiz kılıyor.

Açık planlı mimariye sahip geniş daireler de alevlerin koridorlar üzerinden hızla yayılmasını kolaylaştırıyor. Gece uykusunda refleksleri zayıflayan sakinler, ortama yayılan dumanı çok geç fark ediyor.

KAPALI KAPI HAYATİ KALKAN OLUYOR

Toplumda kapıyı açık tutmanın kaçışı kolaylaştıracağı yönünde çok yaygın ve tehlikeli bir yanılgı bulunuyor . Oysa uzmanlar, kapalı tutulan sıradan bir yatak odası kapısının alevlerin odaya hücumunu geciktirdiğini belirtiyor. Bu basit alışkanlık mekanın içinde geçici bir güvenli alan yaratarak bilincin açık kalmasını sağlıyor.

Kapalı bir kapı odayı tamamen korunaklı kılmasa da kişilere uyanmak, ekiplere haber vermek ve pencereden tahliye planı yapmak adına paha biçilemez dakikalar veriyor. Güvenlik uzmanları, yatmadan önce ışıkları söndürmenin yanı sıra yatak odası kapısını kapatmanın da ücretsiz bir yaşam sigortası olarak görülmesini öneriyor.