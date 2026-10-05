Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti

Çabaları yetmedi. Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina Fedorovtseva fırtına gibi esti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 1
1 14

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina Fedorovtseva fırtına gibi esti.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 2
2 14

Haftanın en dikkat çeken maçı THY ile Galatasaray arasında oynandı. Sarı kırmızılı takım ilk seti 25-23, ikinci seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 3
3 14

Galatasaray, 3. sette de 19-16 öndeydi ve maçı kazanmaya çok yaklaşmıştı. Ancak o andan itibaren her şey bir anda değişti.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 4
4 14

THY müthiş bir geri dönüşle seti 25-23 kazandı. Sonraki seti de 25-22 alınca durumu 2-2'ye yetirdi. 5. seti de 15-13 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 5
5 14

Galatasaray'tan kaptan İlkin Aydın'ın çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi. 20 sayıyla oynadı, arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı. Ancak başaramadı. Vita Akimova'nın 27, Myriam Sylla'nın da 13 sayısı sonucu Galatasaray lehine çevirmeye yetmedi.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 6
6 14

Haftanın ilk gün maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-1'le geçti. Son sette üst üste 7 ace yapan kaptan Zehra Güneş, galibiyette büyük rol oynadı.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 7
7 14

Fenerbahçe ise düne sakatlık haberiyle başladı. Sinead Jack Kısal'la ilgili şu açıklama geldi: "Sporcumuz Sinead Jack-Kısal'ın antrenma sırasında karın bölgesinde gelişen hassasiyet sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda karın kası (rectus abdominus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilirken tedbir amaçlı olarak bugünkü karşılaşmada yer alamayacaktır."

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 8
8 14

Ama bu Fenerbahçe'yi etkilemedi. Fenerbahçe, Manisa Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yenerken Ana Cristina üst üste 3 ace ile maçı bitirdi.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 9
9 14

Kaptan Eda Erdem'in 12 sayıyla oynadığı maçta Ana Cristina ile birlikte fırtına gibi esen Arina Fedorovtseva 14'er sayıya imza attı.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 10
10 14

Fenerbahçe formasını ligde ilk kez giyen Saliha Şahin, 8 sayı yaparken, 3 blokla yıldızlaştı.

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 11
11 14

Vodafona Sultanlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları şöyle:

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 12
12 14

Vakıfbank 3-1 Beşiktaş
Nilüfer 2-3 Eczacıbaşı

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 13
13 14

Fenerbahçe 3-0 Manisa
Kuzeyboru 2-3 Afyon

Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti - Fotoğraf: 14
14 14

Aras Kargo 3-0 Zeren
İlbank 3-1 Göztepe
THY 3-2 Galatasaray

Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Vakıfbank İlkin Aydın Zehra Güneş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro