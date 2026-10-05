Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina fırtına gibi esti
Çabaları yetmedi. Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina Fedorovtseva fırtına gibi esti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Daha ne yapsın İlkin Aydın! Zehra Güneş 7 bitirdi! Arina Fedorovtseva fırtına gibi esti.
Haftanın en dikkat çeken maçı THY ile Galatasaray arasında oynandı. Sarı kırmızılı takım ilk seti 25-23, ikinci seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.
Galatasaray, 3. sette de 19-16 öndeydi ve maçı kazanmaya çok yaklaşmıştı. Ancak o andan itibaren her şey bir anda değişti.
THY müthiş bir geri dönüşle seti 25-23 kazandı. Sonraki seti de 25-22 alınca durumu 2-2'ye yetirdi. 5. seti de 15-13 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray'tan kaptan İlkin Aydın'ın çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi. 20 sayıyla oynadı, arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı. Ancak başaramadı. Vita Akimova'nın 27, Myriam Sylla'nın da 13 sayısı sonucu Galatasaray lehine çevirmeye yetmedi.
Haftanın ilk gün maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-1'le geçti. Son sette üst üste 7 ace yapan kaptan Zehra Güneş, galibiyette büyük rol oynadı.
Fenerbahçe ise düne sakatlık haberiyle başladı. Sinead Jack Kısal'la ilgili şu açıklama geldi: "Sporcumuz Sinead Jack-Kısal'ın antrenma sırasında karın bölgesinde gelişen hassasiyet sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda karın kası (rectus abdominus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilirken tedbir amaçlı olarak bugünkü karşılaşmada yer alamayacaktır."
Ama bu Fenerbahçe'yi etkilemedi. Fenerbahçe, Manisa Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yenerken Ana Cristina üst üste 3 ace ile maçı bitirdi.
Kaptan Eda Erdem'in 12 sayıyla oynadığı maçta Ana Cristina ile birlikte fırtına gibi esen Arina Fedorovtseva 14'er sayıya imza attı.
Fenerbahçe formasını ligde ilk kez giyen Saliha Şahin, 8 sayı yaparken, 3 blokla yıldızlaştı.
Vodafona Sultanlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları şöyle:
Vakıfbank 3-1 Beşiktaş
Nilüfer 2-3 Eczacıbaşı
Fenerbahçe 3-0 Manisa
Kuzeyboru 2-3 Afyon
Aras Kargo 3-0 Zeren
İlbank 3-1 Göztepe
THY 3-2 Galatasaray