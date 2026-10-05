Halk TV Türkiye Bursa'nın saklı cenneti: Çakal, su samuru ve yüzlerce kuş türü aynı adreste buluştu

Bursa'nın saklı cenneti: Çakal, su samuru ve yüzlerce kuş türü aynı adreste buluştu Bursa Karacabey'deki Kocaçay Deltası, sığ suları ve taşkın alanlarıyla eşsiz bir biyoçeşitliliği barındırıyor. Gümüş yağmurcun gibi pek çok nadide türe yuva olan sulak ekosistem, bölgedeki doğal dengenin hayati can damarı oldu.