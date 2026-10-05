Bursa'nın saklı cenneti: Çakal, su samuru ve yüzlerce kuş türü aynı adreste buluştu
Bursa Karacabey'deki Kocaçay Deltası, sığ suları ve taşkın alanlarıyla eşsiz bir biyoçeşitliliği barındırıyor. Gümüş yağmurcun gibi pek çok nadide türe yuva olan sulak ekosistem, bölgedeki doğal dengenin hayati can damarı oldu.
Deltanın karasal ve sazlık geçiş hatlarında devriye gezen çakal, ekosistemin en kritik orta boylu yırtıcısı sayılıyor. Genellikle gece ve alacakaranlık saatlerinde ava çıkan bu çevik memeliler, avladıkları kemirgenlerle ovadaki tarımsal dengeyi doğrudan koruyor.
Köpekgiller familyasının nadir tek eşli türlerinden olan çakallar, doğada ömür boyu süren güçlü çift bağlarıyla yaşamını sürdürüyor. Yavruların bakımını anne ve baba birlikte üstlenirken, önceki dönemde yetişen ergin yavrular da yuvaya yardım ederek aile birliğini güçlendiriyor.
Beslenme düzeninde sadece etle yetinmeyen çakallar, menülerini yabani meyveler ve böceklerle zenginleştiren fırsatçı bir hepçil karakter sergiliyor. Kendi bölgelerini melodik ulumalarla belirleyen bu utangaç hayvanlar, insanlardan uzak durarak Kocaçay'ın el değmemiş çalılıklarında kendilerine güvenli alanlar kuruyor.
Kıyı boyunca durmaksızın kuyruğunu ve gövdesini sallayan dere düdükçünü, su kenarlarının en hareketli sakinleri arasında yer alıyor. Su yüzeyine çok yakın ve yay biçiminde kanat çırparak uçan bu sevimli kuş, çamur tabakasındaki böcekleri ve kabukluları büyük bir çeviklikle topluyor.
Deltanın sığ lagünlerine renk katan büyük flamingo, kıvrık gagası sayesinde tabandaki çamuru filtreleyerek mikroskobik canlılarla besleniyor. Tüylerindeki o pembe tonu tükettiği sucul organizmalardan alan bu devasa kuş, bölgenin en görkemli göçmenleri arasında bulunuyor.
Kanat açıklığı iki metreye yaklaşan gri balıkçıl, heybetli cüssesi ve kül rengi telekleriyle Kocaçay Deltası'nın kıdemli avcıları arasında sayılıyor. Havada uçarken uzun boynunu geriye kıvırarak karakteristik bir S formu oluşturan bu canlı, süzülüş estetiğiyle hayranlık uyandırıyor.
Derinliği yarım metreyi aşmayan sularda saatlerce pusuya yatan gri balıkçıl, keskin gözleriyle avının en küçük titreşimini dahi kaçırmıyor. Hançer kadar sivri gagasını suya yıldırım hızıyla fırlatan usta avcı, iri balıkları ve su sıçanlarını tek hamlede etkisiz hale getiriyor.
Kuzey tundralarından güneye uzanan göç rotasında deltada mola veren gümüş yağmurcun, gümüşi gri benekli sırt deseniyle çamur tabanında kusursuz bir kamuflaj sağlıyor. Uçuş anında kanat altındaki siyah benekleriyle kolayca ayırt edilen göçmen kuş, sığ sahillerde hızlı koşu turlarıyla omurgasızları avlıyor.
Uzun kırmızı bacakları ve narin gövdesiyle bilinen kara kızılbacak, kış döneminde soluk gri tüylere bürünerek deltanın sığlıklarında yiyecek arıyor. Diğer kıyı kuşlarının aksine daha derin sularda dahi rahatlıkla yüzebilen bu nadir tür, gagasını su içinde makas gibi kullanarak küçük balıkları yakalıyor.
Kış aylarında başındaki koyu rengi dökerek göz arkasında siyah bir benek bırakan karabaş martı, deltanın en hareketli ve sosyal su kuşları arasında gösteriliyor. Su yüzeyinde asılı kalarak dalgaların taşıdığı küçük balıkları ve böcekleri toplayan çevik martı, havada sergilediği akrobatik manevralarla gökyüzünü hareketlendiriyor.
Balıkçılgiller familyasından gelen ak balıkçıllar, bembeyaz tüyleriyle sığ sularda balık, kurbağa ve böcek avlıyor.
Büyük akrabasına kıyasla daha zarif ve küçük bir yapıya sahip olan küçük ak balıkçıl, simsiyah bacakları ve parlak sarı parmaklarıyla kolayca tanınıyor. Kar beyazı tüyleriyle göz kamaştıran bu sevimli balıkçıl, deltanın sığ kıyılarında enerjik av seferlerine çıkıyor.
Avlanırken sarı ayak parmaklarını su altındaki çamurda titreterek dip canlılarını ürküten küçük ak balıkçıl, şaşırtıcı bir taktik zekası sergiliyor. Kaçışan balıkları ve su böceklerini kovalarken su üstünde kanat çırparak koşan bu canlı, beslenmesini aktif bir takibe dayandırıyor.
İlkbahar ve yaz dönemlerinde ensesinden aşağıya doğru sarkan ipeksi süs tüyleri, küçük ak balıkçılın görsel güzelliğini zirveye taşıyor. Koloniler halinde sazlıklarda ve ağaç tepelerinde kümelenen kuşlar, Kocaçay'ın zengin balık rezervleri sayesinde yavrularını güvenle büyütüyor.
Tatlı su ve deniz suyunun birbirine karıştığı Kocaçay lagünleri, küçük ak balıkçıllara yıl boyunca kesintisiz bir ziyafet sunuyor. Deltanın sığ sulak dokusu, türün sonbahar göçü öncesinde ihtiyaç duyduğu yüksek enerjiyi eksiksiz şekilde sağlıyor.
Sırtındaki belirgin fildişi benekleri ve sarımsı bacaklarıyla ayrışan orman düdükçünü, gözünün üzerindeki beyaz kaş çizgisiyle oldukça zarif görünüyor. Kuzeyin tayga ormanlarından yola çıkan bu yorulmak bilmez göçmen, Kocaçay'ın bataklık düzlüklerinde uzun yolculuğu için soluklanıyor.
Çamurlu su birikintilerinde seri adımlarla yürüyerek dip çamurunu tarayan orman düdükçünü, sivri gaga yapısıyla omurgasız larvaları topluyor. Genellikle tatlı suları tercih eden tür, deltadaki sığ taşkın alanlarının sağlıklı işleyişini simgeliyor.
Sazlıkların hemen üzerinde kanatlarını geniş bir açı yaparak sessizce süzülen saz delicesi, deltanın en çevik avcıları arasında sayılıyor. Alçak uçuşla sazlık aralarını tarayan usta yırtıcı, su kuşlarını ve küçük kemirgenleri ani bir pençe hamlesiyle yakalıyor.
Vücut boyuna oranla sıra dışı uzunluktaki düz gagasıyla öne çıkan su çulluğu, çamurlu arazilerin en gizemli sakinleri arasında yer alıyor. Kahverengi ve bej tonlarındaki çizgili sırt deseni, canlının kuru sazlar arasında adeta görünmez olmasını sağlıyor.
Gagasının ucunda bulunan hassas sinir hücreleri, su çulluğunun çamur tabakası altındaki solucanları hiç görmeden hissetmesini mümkün kılıyor. Gagasını dikiş makinesi iğnesi gibi seri hareketlerle toprağa batırıp çıkaran kuş, dokunma duyusuyla derinlerdeki avını çıkarıyor.
Gözleri kafasının oldukça yukarısında ve gerisinde konumlanan su çulluğu, başını hiç oynatmadan panoramik bir çevre görüşüne ulaşıyor. Bu eşsiz anatomik avantaj sayesinde kuş, çamurda beslenirken dahi arkasından yaklaşabilecek tüm yırtıcı tehlikelerini anında seziyor.
Tehlike hissettiğinde toprağa tamamen yapışarak hareketsiz kalan su çulluğu, son ana kadar uçmayarak kusursuz bir sabır sergiliyor. Tehdidin yaklaşması durumunda ise aniden göğe fırlayarak çizdiği zikzaklı kaçış rotasıyla avcıların hedef almasını imkansız kılıyor.
Sık sazlıkların içinde saklanarak yaşayan ve nadiren açık alana çıkan su kılavuzu, iki yandan basık gövdesiyle saz saplarının arasından süzülerek ilerliyor. Uzun kırmızı gagası ve gri göğsüyle dikkat çeken bu gizemli su kuşu, doğada çıkardığı domuz yavrusu benzeri çığlıklarla varlığını belli ediyor.
Kocaçay Deltası'nın su temizliğini ve ekolojik dengesini tescilleyen su samuru, yarı sucul yaşamın en usta memelisi kabul ediliyor. Su geçirmeyen kalın kürk yapısı ve perdeli ayakları, bu sevimli yırtıcının akıntılı sularda dahi yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor.
Su altına daldığında burun ve kulak kapakçıklarını kapatabilen su samuru, yüzündeki hassas bıyıklarıyla sudaki en hafif titreşimleri bile yakalıyor. Deltanın balık popülasyonunu ve tatlı su yengeçlerini avlayarak beslenen canlı, ekosistemin en değerli bayrak türü konumunda duruyor.
Kısa ve konik gagası ile parlak turuncu bacaklara sahip olan taşçeviren, kıyı kuşları dünyasının en marifetli işçisi olarak tanınıyor. Adını aldığı üzere kıyıdaki çakıl taşlarını ve yosunları kafasıyla ters çeviren kuş, altlarında gizlenen küçük kabukluları ve kurtları ustalıkla çıkarıyor.
Yukarıya doğru hafifçe kıvrılan uzun sarı tabanlı gagasıyla dikkat çeken terek düdükçünü, kıyı şeridinde ender görülen göçmenler arasında yer alıyor. Kısa parlak sarı bacaklarıyla çamurluk sahillerde durmaksızın koşturan sevimli kuş, çamur üstündeki minik yengeçleri yakalamak için adeta yarışıyor.
Koyu zeytuni sırtı ve uçarken parlayan bembeyaz kuyruk sokumuyla tanınan yeşil düdükçün, Kocaçay Deltası'nın yıl boyu en sadık müdavimleri arasında sayılıyor. Havalandığında kanat altının koyu rengi ile sırtındaki beyaz lekenin oluşturduğu siyah beyaz kontrast, kuşa gökyüzünde benzersiz bir siluet kazandırıyor.
Kalabalık sürüler oluşturmaktan kaçınan yeşil düdükçün, genellikle yalnız veya çiftler halinde sakin su kenarlarını tercih ediyor. En küçük ayak sesinde bile tiz ve ahenkli bir ötüşle havalanan bu son derece ürkek kuş, çevredeki diğer hayvanlara da doğal bir erken uyarı sağlıyor.
Çoğu kıyı kuşunun aksine yerde yuva yapmayan yeşil düdükçün, ardıç kuşu gibi türlerin ağaçlardaki eski yuvalarını sahiplenerek kuluçkaya yatıyor. Bu sıra dışı üreme tercihi, türü ormanla sulak alanların iç içe geçtiği Karacabey subasar ekosistemine sımsıkı bağlıyor.
Sığ bataklık tabanında ve gölet kenarlarında sessiz adımlarla yürüyen bu narin kuş, su yüzeyindeki böcek larvalarını ve küçük kabukluları tüketiyor. Hassas gaga yapısı sayesinde sudaki hareketleri hızla yakalayan canlı, deltanın besin dengesinde süreklilik sağlıyor.
Kuzey Avrasya ile Afrika arasındaki kıtalararası göç koridorunda yer alan Kocaçay Deltası, yeşil düdükçün için vazgeçilmez bir ikmal üssü oluşturuyor. Binlerce kilometre yol kat eden yorgun bireyler, deltadaki dingin sularda duraklayarak enerjilerini hızla yeniliyor.
Bölgedeki sığ bataklıkların sunduğu zengin organik doku, yeşil düdükçünlerin tüy döküm evresini güven içinde tamamlamasına olanak tanıyor. Kocaçay Deltası'nın korunaklı sazlıkları, türün neslini sürdürmesi adına hayati bir sığınak vazifesi görüyor.
Uzun zeytin yeşili bacakları ve hafifçe yukarı doğru kavislenen koyu gagasıyla dikkat çeken yeşilbacak, düdükçün ailesinin en iri ve zarif üyeleri arasında bulunuyor. Sığ sularda hızla koşarak küçük balık sürülerini kovalayan bu usta avcı, göç yollarında Kocaçay'ı seçerek deltadaki canlı zenginliğine görkemli bir nokta koyuyor.
(AA)