Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu YENİ Parti il delegesi olarak seçildi
YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği kongrede delegeler belirlendi. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu il delegesi seçildi.
Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin devam eden kongre süreci kapsamında, Beylikdüzü İlçe Örgütü 1. Olağan İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi.
Kongrede ilçe örgütü yönetiminin yanı sıra İstanbul İl Kongresi'nde Beylikdüzü'nü temsil edecek delegeler de belirlendi.
EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU İL DELEGESİ SEÇİLDİ
Gazeteci Anıl Boduç'un aktardığına göre, 17 kişilik il delegesi listesinde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da yer aldı.
550 günü aşkın süredir Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu listede 1. sırada bulunurken eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise 3. sırada yer aldı.
Böylece İmamoğlu çifti, YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından İstanbul il delegesi seçildi.
İLÇE BAŞKANI MÜLAYİM DEMİRAŞ DA DELEGELER ARASINDA
Öte yandan YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı seçilen Mülayim Demirtaş da il delegeleri arasında yer aldı.
YENİ Parti’nin kongre takviminde il başkanlarını belirlemeye yönelik ön seçimlerin 17-18 Ekim’de yapılması öngörülüyor.