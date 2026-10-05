Yıllardır 'asla içmeyin' diyorlardı: Sudan farkı yokmuş!

İngiltere'de yürütülen iki yıllık kapsamlı bir klinik araştırma, kalorisiz tatlandırıcı içeren diyet içeceklerin kilo verme sürecinde su kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi öncülüğünde tamamlanan çalışma, bu içeceklerin iştahı açmadığını ve metabolik sağlığa zarar vermediğini kanıtlayarak tıp dünyasındaki ezberleri kökten sarstı.

İKİ YILLIK TAKİPTE ÇARPICI SONUÇ

Bilim dünyasında ses getiren SWITCH isimli deney kapsamında, aşırı kilolu veya obezite tanısı bulunan 493 katılımcı tam 104 hafta boyunca takip edildi. Deneklerin bir bölümüne her gün düzenli olarak su verilirken, diğer gruba aspartam ve sükraloz gibi kalorisiz tatlandırıcılar içeren ticari diyet içecekler sunuldu. Uzmanlar ilk yıl davranışsal kilo kontrolü desteği sağlarken, son bir yıllık dönemde katılımcıların kilolarını kendi başlarına koruma süreçlerini inceledi.

British Journal of Nutrition dergisinde paylaşılan sonuçlara göre, diyet içecek tüketen grup iki yılın sonunda ortalama 4,8 kilo kaybetti. Yalnızca su içen grupta ise ortalama kilo kaybı 3,7 kilo olarak ölçüldü. Araştırmacılar iki grup arasında kaydedilen bu farkın istatistiksel açıdan birbirine eşdeğer seviyede kaldığını bildirdi.

METABOLİK GÖSTERGELER TAM NOT ALDI

Araştırma sürecinde her iki grupta da bel çevresinde belirgin bir daralma ve çeşitli metabolik göstergelerde iyileşme saptandı. Diyet içecek kullananların kan basıncı ile kolesterol değerlerinde su içenlere kıyasla olumsuz hiçbir farklılık kaydedilmedi. İçeceklerdeki tatlandırıcı miktarlarının ise Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından belirlenen yasal güvenlik sınırları içinde kaldığı resmen belgelendi.

KÜRESEL SAĞLIK POLİTİKALARINA ÇAĞRI

Araştırma liderliğini üstlenen Liverpool Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dekanı Prof. Joanne Harrold, elde edilen klinik verilerin mevcut önyargıları yıktığını vurguladı. Harrold çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Liverpool Üniversitesi, halk sağlığı odaklı çalışan, Birleşik Krallık'ın önde gelen araştırma ağırlıklı yükseköğretim kurumlarından biridir. Bu son bulgular, tatlandırıcıların iştahı bozduğu veya kilo alımına yol açtığı yönündeki endişelerin, titiz ve uzun vadeli randomize bir deneyde test edildiğinde doğrulanmadığını göstermektedir. Bu kanıtların gelecekteki DSÖ kılavuzunu ve halk sağlığı politikasını bilgilendirmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın yürütücülerinden Leeds Üniversitesi Profesörü Jason Halford ise kalorisiz içeceklerin kilo kontrolündeki rolünü değerlendirdi. Halford konuya ilişkin açıklamasında, "Bu çalışma, uluslararası tartışmalarda eksik kalan uzun vadeli klinik kanıtı sağlamaktadır. Kilosunu yönetmeye çalışan kişiler için kalorisiz tatlandırıcılı içecekler, şekerli içeceklere etkili bir alternatif sunmakta ve iki yıl boyunca su ile eşdeğer bir performans sergilemektedir" diye konuştu.