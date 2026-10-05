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Halk TV Spor Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış!

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış!

Milli voleybolcu Melissa Vargas'ın Fenerbahçe ile ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı. Ön sözleşme bile imzalamış!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı. Ön sözleşme bile imzalamış!

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 2
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Melissa Vargas, 16 Ekimn 1999'da Küba'da doğdu. Küçük yaşlarda başladığı voleybolda kısa sürede dikkatleri çekti. Küba Milli Takımı'nın alt yaş milli takımlarında oynadı.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 3
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2016 yılında daha 17 yaşındayken Çekya'da oynadı. Omzundan sakatlanınca ülkesine döndü. Ancak Küba'da tedavi imkanlarının yetersiz kaldığını açıklayınca 4 yıl ceza aldı ve milli takımda oynamaktan men edildi.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 4
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Bunun üzerine İsviçre'de bir takıma geçti, ardından da mülteci statüsüne girdi. İsviçre'de bir sezon oynadı.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 5
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Melissa Vargas, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de oynarken, Sırp vatandaşı yapılmak istendi. Türkiye devreye girdi.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 6
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yoğun çabalarıyla Türk vatandaşı oldu. 2 Nisan 2021'de artık Türk vatandaşıydı.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 7
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Ancak Türk Milli Takımı formasını giymek için FIVB kuralları gereği iki yıl beklemek zorunda kaldı.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 8
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2023 yılında Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olarak çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye ile şampiyon oldu.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 9
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2023'te CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km hızındaki servis ile Tijana Boskovic’e ait olan 111,4 km/sa’lik servis hızı rekorunu kırdı.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 10
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Melissa Vargas, hem Türk Milli Takımı, hem de Fenerbahçe'nin değişmez oyuncusu haline gelirken, kupalar madalyalar kazandı.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 11
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Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları şampiyon olurken, iki organizasyonda da en değerli oyuncu seçildi.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 12
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Fenerbahçe'nin voleybolda sembol oyuncularından biri haline gelen Melissa Vargas'la ilgili ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı. Ön sözleşme bile imzaladığı ileri sürüldü.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 13
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Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Melissa Vargas'ın gelecek sezon için VakıfBank'la anlaştığı hatta ön sözleşmeye de imza attığı iddia edildi.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 14
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Sosyal medya bir anda karıştı. Paylaşımın altına yorum yağdı. Yakın arkadaşı olan ve tatillere bile birlikte çıktığı Zehra Güneş'in kaptanı olduğu VakıfBank'a transfer olacağı iddiasına özellikle Fenerbahçeliler bu iddiaya büyük tepki gösterdi.

Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 15
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Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış! - Fotoğraf: 16
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Melissa Vargas Fenerbahçe Filenin Sultanları Vakıfbank Zehra Güneş
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