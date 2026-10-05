Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış!
Milli voleybolcu Melissa Vargas'ın Fenerbahçe ile ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı. Ön sözleşme bile imzalamış!
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı. Ön sözleşme bile imzalamış!
Melissa Vargas, 16 Ekimn 1999'da Küba'da doğdu. Küçük yaşlarda başladığı voleybolda kısa sürede dikkatleri çekti. Küba Milli Takımı'nın alt yaş milli takımlarında oynadı.
2016 yılında daha 17 yaşındayken Çekya'da oynadı. Omzundan sakatlanınca ülkesine döndü. Ancak Küba'da tedavi imkanlarının yetersiz kaldığını açıklayınca 4 yıl ceza aldı ve milli takımda oynamaktan men edildi.
Bunun üzerine İsviçre'de bir takıma geçti, ardından da mülteci statüsüne girdi. İsviçre'de bir sezon oynadı.
Melissa Vargas, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de oynarken, Sırp vatandaşı yapılmak istendi. Türkiye devreye girdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yoğun çabalarıyla Türk vatandaşı oldu. 2 Nisan 2021'de artık Türk vatandaşıydı.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Ancak Türk Milli Takımı formasını giymek için FIVB kuralları gereği iki yıl beklemek zorunda kaldı.
2023 yılında Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olarak çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye ile şampiyon oldu.
2023'te CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km hızındaki servis ile Tijana Boskovic’e ait olan 111,4 km/sa’lik servis hızı rekorunu kırdı.
Melissa Vargas, hem Türk Milli Takımı, hem de Fenerbahçe'nin değişmez oyuncusu haline gelirken, kupalar madalyalar kazandı.
Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları şampiyon olurken, iki organizasyonda da en değerli oyuncu seçildi.
Fenerbahçe'nin voleybolda sembol oyuncularından biri haline gelen Melissa Vargas'la ilgili ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı. Ön sözleşme bile imzaladığı ileri sürüldü.
Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Melissa Vargas'ın gelecek sezon için VakıfBank'la anlaştığı hatta ön sözleşmeye de imza attığı iddia edildi.
Sosyal medya bir anda karıştı. Paylaşımın altına yorum yağdı. Yakın arkadaşı olan ve tatillere bile birlikte çıktığı Zehra Güneş'in kaptanı olduğu VakıfBank'a transfer olacağı iddiasına özellikle Fenerbahçeliler bu iddiaya büyük tepki gösterdi.