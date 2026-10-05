Melissa Vargas'ın ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı: Ön sözleşme bile imzalamış!

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Sosyal medya bir anda karıştı. Paylaşımın altına yorum yağdı. Yakın arkadaşı olan ve tatillere bile birlikte çıktığı Zehra Güneş'in kaptanı olduğu VakıfBank'a transfer olacağı iddiasına özellikle Fenerbahçeliler bu iddiaya büyük tepki gösterdi.