Okullarda cips çikolata gazlı içecek satışı yasaklandı! Kantinlerde logo devri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Türk Böbrek Vakfı tarafından desteklenen "Okul Gıdası Logosu" uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül tarihi itibarıyla hayata geçiriliyor. Daha önce çeşitli gerekçelerle ertelenen düzenleme kapsamında, yaklaşık 18 milyon öğrencinin erişimine açık olan kantinlerde satışa sunulacak ambalajlı ürünlerde yeni kriterler aranacak. Şeker, tuz ve yağ oranları sınırlandırılan ve belirlenen standartları karşılayan ilk etapta 675 ürün, logolu ambalajlarıyla kantin raflarındaki yerini alacak.

Okul Gıdası Logosu Uygulama Detayları Uygulama Adı "Okul Gıdası Logosu" Düzenlemesi Yürürlük Tarihi 14 Eylül (Yeni Eğitim-Öğretim Yılı) İş Birliği Yapan Kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Destekleyen Kuruluş Türk Böbrek Vakfı Kapsam ve Hedef Kitle Kantin hizmetine erişimi bulunan yaklaşık 18 milyon öğrenci Onay Alan Ürün Sayısı İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün raflarda yer alacak Belirlenen Kriterler Ambalajlı ürünlerde şeker, tuz ve yağ oranlarına getirilen yasal sınırlamalar Geçmiş Süreç Durumu Daha önce çeşitli gerekçelerle ertelenen proje, belirlenen yeni takvimle kesin olarak başlıyor

OKUL KANTİNLERİNDE SATIŞI TAMAMEN YASAKLANAN ÜRÜNLER

Çocukların beslenme standartlarını doğrudan etkileyen düzenleme kapsamında, kantinlerde satışı kesin olarak yasaklanan ürün grupları belirlendi. Listede yer alan ve satışı durdurulacak ürünler şunlar:

Okul Kantinlerinde Satışı Kesin Olarak Yasaklanan Gıdalar Çocukların beslenme standartlarını korumak amacıyla yeni dönemde kantin raflarından kaldırılacak ve satışı durdurulacak ürün grupları: Gazlı ve Enerji İçecekleri Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler ile tüm aromalı içecek çeşitleri Kızartmalar ve Cips Çeşitleri Her türlü kızartma ürünü ve ambalajlı/açık satılan cipsler Şekerlemeler ve Çikolatalar Çikolata, gofret ve her türlü şekerleme grubu Dolgulu Unlu Mamuller Kremalı ya da çikolata dolgulu kekler ve bisküviler Geleneksel Tatlılar Hamurlu ve şerbetli tüm tatlı çeşitleri Yöresel / Hazır Gıdalar Çiğ köfte Tatlandırıcılı Ürünler Yapay tatlandırıcı içeren tüm yiyecek ve içecekler

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, tuz oranı düşük olarak pazarlanan krakerlerin dahi risk taşıdığı gerekçesiyle kantinlerde satılmaması gereken ürünler kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Aydın ayrıca, ambalajlı ya da sıkılmış meyve sularının yerine doğrudan taze meyve tüketiminin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uzman Uyarısı: Kraker ve Meyve Suyu Tüketimi Bilgilendiren: Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın Tuz Oranı Düşük Krakerler Piyasada "tuz oranı düşük" olarak pazarlanan krakerlerin dahi sağlık açısından risk taşıdığı, bu sebeple okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünler kategorisinde değerlendirilebileceği belirtildi. Meyve Suyu Yerine Taze Meyve Ambalajlı hazır ürünlerin yanı sıra taze sıkılmış meyve sularının yerine dahi, lif ve besin değeri kaybı yaşanmaması adına doğrudan taze meyve tüketiminin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

KANTİN RAFLARINDA YER ALABİLECEK ONAYLI GIDALAR

Uygulama doğrultusunda kriterlere uygun bulunan ve kantinlerde satışına izin verilen gıdaların listesi ise şu şekilde açıklandı:

✅ Okul Kantinlerinde Satışına İzin Verilen Onaylı Gıdalar Uygulama doğrultusunda belirlenen besin kriterlerine uygun bulunan ve kantin raflarında satışı serbest bırakılan gıdaların listesi: Taze Sebze ve Meyveler Mevsimine uygun taze meyveler ve çiğ olarak tüketilebilen mevsim sebzeleri Kuru Meyve ve Yemişler Porsiyonu en fazla 30 gram olacak şekilde ambalajlanmış kuru meyveler ve tuzsuz kuruyemişler Taze İçecekler Hacmi en fazla 250 mililitre olan taze sıkılmış meyve ve sebze suları Süt Ürünleri ve Yumurta Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri ve haşlanmış yumurta Unlu Mamuller Tam buğday ekmeği Su ve Diğer Ürünler Ambalajlı içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar

SÜTLERDE ŞEKER ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR VE TAM BUĞDAY SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR

Düzenlemeye ilişkin ayrıntıları paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, temel beslenme alışkanlıklarının ailede başladığını ve gıda okur-yazarlığının artırılması gerektiğini ifade etti. Kaplan, mevzuatta yapılacak değişikliklere değinerek şunları kaydetti:

"İçme sütleri tebliğinde yapacağımız değişiklikle şeker miktarını düşürüp, yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanımını sağlayacağız. Ayrıca tam buğday ununun tüketimini artırmak amacıyla Konya’da başlatılan kampanya kademeli olarak tüm Türkiye geneline yayılacak."

Tarım ve Orman Bakanlığı: Mevzuat Değişiklikleri ve Yol Haritası Açıklamada Bulunan: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan Gıda Okuryazarlığı ve Aile Temel beslenme alışkanlıklarının öncelikle aile ortamında başladığına dikkat çekilerek, toplum genelinde gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiği belirtildi. İçme Sütlerinde Yeni Standart İçme sütleri tebliğinde yapılacak düzenleme ile şeker miktarının düşürüleceği ve yapay aroma vericilerin yerine tamamen doğal aroma vericilerin kullanımının zorunlu kılınacağı bildirildi. Tam Buğday Unu Kampanyası Tam buğday ununun tüketimini artırmak hedefiyle ilk olarak Konya ilinde başlatılan farkındalık kampanyasının, kademeli olarak tüm Türkiye geneline yayılacağı ifade edildi.

KRONİK HASTALIK RİSKİNE KARŞI STANDARTLAR GENİŞLETİLECEK

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, okul çağındaki çocuklarda aşırı şeker ve tuz tüketiminin uzun vadede hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi kronik sağlık sorunlarına yol açtığını bildirdi. Böbrek sağlığının korunması amacıyla başlatılan bu denetim mekanizmasının önemine değinen Erk, kantinlerde zorunlu hale getirilen 'Okul Gıdası Logosu'na sahip güvenli ürünlerin yalnızca okullarla sınırlı kalmaması, genel perakende zincirleri ve market raflarında da yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.