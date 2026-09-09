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Okullarda cips çikolata gazlı içecek satışı yasaklandı! Kantinlerde logo devri başladı
Okul kantinlerinde 'Okul Gıdası Logosu' dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren uygulamada cips, çikolata ve gazlı içecekler yasaklanırken raflarda yer alacak 675 ürün ve izinli gıdaların listesi netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Türk Böbrek Vakfı tarafından desteklenen "Okul Gıdası Logosu" uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül tarihi itibarıyla hayata geçiriliyor. Daha önce çeşitli gerekçelerle ertelenen düzenleme kapsamında, yaklaşık 18 milyon öğrencinin erişimine açık olan kantinlerde satışa sunulacak ambalajlı ürünlerde yeni kriterler aranacak. Şeker, tuz ve yağ oranları sınırlandırılan ve belirlenen standartları karşılayan ilk etapta 675 ürün, logolu ambalajlarıyla kantin raflarındaki yerini alacak.
Okul Gıdası Logosu Uygulama Detayları
Uygulama Adı
"Okul Gıdası Logosu" Düzenlemesi
Yürürlük Tarihi
14 Eylül (Yeni Eğitim-Öğretim Yılı)
İş Birliği Yapan Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
Destekleyen Kuruluş
Türk Böbrek Vakfı
Kapsam ve Hedef Kitle
Kantin hizmetine erişimi bulunan yaklaşık 18 milyon öğrenci
Onay Alan Ürün Sayısı
İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün raflarda yer alacak
Belirlenen Kriterler
Ambalajlı ürünlerde şeker, tuz ve yağ oranlarına getirilen yasal sınırlamalar
Geçmiş Süreç Durumu
Daha önce çeşitli gerekçelerle ertelenen proje, belirlenen yeni takvimle kesin olarak başlıyor
OKUL KANTİNLERİNDE SATIŞI TAMAMEN YASAKLANAN ÜRÜNLER
Çocukların beslenme standartlarını doğrudan etkileyen düzenleme kapsamında, kantinlerde satışı kesin olarak yasaklanan ürün grupları belirlendi. Listede yer alan ve satışı durdurulacak ürünler şunlar:
Okul Kantinlerinde Satışı Kesin Olarak Yasaklanan Gıdalar
Çocukların beslenme standartlarını korumak amacıyla yeni dönemde kantin raflarından kaldırılacak ve satışı durdurulacak ürün grupları:
Gazlı ve Enerji İçecekleri
Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler ile tüm aromalı içecek çeşitleri
Kızartmalar ve Cips Çeşitleri
Her türlü kızartma ürünü ve ambalajlı/açık satılan cipsler
Şekerlemeler ve Çikolatalar
Çikolata, gofret ve her türlü şekerleme grubu
Dolgulu Unlu Mamuller
Kremalı ya da çikolata dolgulu kekler ve bisküviler
Geleneksel Tatlılar
Hamurlu ve şerbetli tüm tatlı çeşitleri
Yöresel / Hazır Gıdalar
Çiğ köfte
Tatlandırıcılı Ürünler
Yapay tatlandırıcı içeren tüm yiyecek ve içecekler
Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, tuz oranı düşük olarak pazarlanan krakerlerin dahi risk taşıdığı gerekçesiyle kantinlerde satılmaması gereken ürünler kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Aydın ayrıca, ambalajlı ya da sıkılmış meyve sularının yerine doğrudan taze meyve tüketiminin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Uzman Uyarısı: Kraker ve Meyve Suyu Tüketimi
Bilgilendiren: Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın
Tuz Oranı Düşük Krakerler
Piyasada "tuz oranı düşük" olarak pazarlanan krakerlerin dahi sağlık açısından risk taşıdığı, bu sebeple okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünler kategorisinde değerlendirilebileceği belirtildi.
Meyve Suyu Yerine Taze Meyve
Ambalajlı hazır ürünlerin yanı sıra taze sıkılmış meyve sularının yerine dahi, lif ve besin değeri kaybı yaşanmaması adına doğrudan taze meyve tüketiminin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
KANTİN RAFLARINDA YER ALABİLECEK ONAYLI GIDALAR
Uygulama doğrultusunda kriterlere uygun bulunan ve kantinlerde satışına izin verilen gıdaların listesi ise şu şekilde açıklandı:
✅ Okul Kantinlerinde Satışına İzin Verilen Onaylı Gıdalar
Uygulama doğrultusunda belirlenen besin kriterlerine uygun bulunan ve kantin raflarında satışı serbest bırakılan gıdaların listesi:
Taze Sebze ve Meyveler
Mevsimine uygun taze meyveler ve çiğ olarak tüketilebilen mevsim sebzeleri
Kuru Meyve ve Yemişler
Porsiyonu en fazla 30 gram olacak şekilde ambalajlanmış kuru meyveler ve tuzsuz kuruyemişler
Taze İçecekler
Hacmi en fazla 250 mililitre olan taze sıkılmış meyve ve sebze suları
Süt Ürünleri ve Yumurta
Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri ve haşlanmış yumurta
Unlu Mamuller
Tam buğday ekmeği
Su ve Diğer Ürünler
Ambalajlı içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar
SÜTLERDE ŞEKER ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR VE TAM BUĞDAY SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR
Düzenlemeye ilişkin ayrıntıları paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, temel beslenme alışkanlıklarının ailede başladığını ve gıda okur-yazarlığının artırılması gerektiğini ifade etti. Kaplan, mevzuatta yapılacak değişikliklere değinerek şunları kaydetti:
"İçme sütleri tebliğinde yapacağımız değişiklikle şeker miktarını düşürüp, yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanımını sağlayacağız. Ayrıca tam buğday ununun tüketimini artırmak amacıyla Konya’da başlatılan kampanya kademeli olarak tüm Türkiye geneline yayılacak."
Tarım ve Orman Bakanlığı: Mevzuat Değişiklikleri ve Yol Haritası
Açıklamada Bulunan: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan
Gıda Okuryazarlığı ve Aile
Temel beslenme alışkanlıklarının öncelikle aile ortamında başladığına dikkat çekilerek, toplum genelinde gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiği belirtildi.
İçme Sütlerinde Yeni Standart
İçme sütleri tebliğinde yapılacak düzenleme ile şeker miktarının düşürüleceği ve yapay aroma vericilerin yerine tamamen doğal aroma vericilerin kullanımının zorunlu kılınacağı bildirildi.
Tam Buğday Unu Kampanyası
Tam buğday ununun tüketimini artırmak hedefiyle ilk olarak Konya ilinde başlatılan farkındalık kampanyasının, kademeli olarak tüm Türkiye geneline yayılacağı ifade edildi.
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, okul çağındaki çocuklarda aşırı şeker ve tuz tüketiminin uzun vadede hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi kronik sağlık sorunlarına yol açtığını bildirdi. Böbrek sağlığının korunması amacıyla başlatılan bu denetim mekanizmasının önemine değinen Erk, kantinlerde zorunlu hale getirilen 'Okul Gıdası Logosu'na sahip güvenli ürünlerin yalnızca okullarla sınırlı kalmaması, genel perakende zincirleri ve market raflarında da yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.
Türk Böbrek Vakfı Değerlendirmesi: Kronik Hastalık Riski ve Çağrı
Açıklamada Bulunan: Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk
Tuz ve Şeker Tehdidi
Okul çağındaki çocuklarda görülen aşırı şeker ve tuz tüketiminin uzun vadede hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi ciddi kronik sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulandı.
Denetim Mekanizması
Hayata geçirilen uygulamanın çocuklarda böbrek sağlığının korunması amacıyla başlatıldığı ve bu denetim sisteminin kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.
Perakende Zincirleri Çağrısı
Okul kantinlerinde zorunlu hale getirilen 'Okul Gıdası Logosu'na sahip güvenli ürünlerin yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmaması; genel perakende zincirleri ve tüm market raflarında da yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.