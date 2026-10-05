Herkes sadece sigaradan oluyor sanıyordu: Akciğer kanserini büyüten gizli tehlike sofradan çıktı

ABD'de yürütülen çarpıcı bir araştırma, yağ ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin akciğer kanseri tümörlerini hızla büyütebildiğini ortaya koydu. Saygın bilim yayını Nature Metabolism dergisinde yer alan çalışma, vücutta depolanan glikojenin kanser hücrelerine adeta kesintisiz yakıt sağladığını kanıtladı. Uzmanlar, yalnızca sigara ve hava kirliliğiyle anılan bu ölümcül hastalıkta beslenme alışkanlıklarının kritik bir rol oynadığını belirledi.

YAĞ VE KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI DİYET TÜMÖRÜ BESLİYOR

Florida Üniversitesi ile Kentucky Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, aşırı kalori alımı ve hareketsizliğin hücresel etkilerini laboratuvar ortamında inceledi. Deneyler sırasında yüksek yağ ve şekerle beslenen farelerde çok daha büyük akciğer tümörleri geliştiği saptandı. Tümör dokusundaki glikojen seviyesinin düşürülmesi durumunda ise kanserin ilerlemesinin belirgin biçimde sınırlandığı kaydedildi.

Söz konusu tehlikeli mekanizmanın tüm akciğer vakalarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan adenokarsinom türünde gerçekleştiği bildirildi. Karbonhidrat depolarının skuamöz hücreli karsinom gibi diğer türleri değil, sadece bu spesifik kanser dokusunu beslediği tespit edildi. Kanserli hücrelerin savunma sistemini aşmak için glikojeni enerji kaynağı olarak kullandığı vurgulandı.

GÖRÜNMEYEN MOLEKÜLER ETKİLEŞİM DEŞİFRE EDİLDİ

Dokulardaki moleküler etkileşimleri haritalandırmak için uzamsal metabolomik adı verilen ileri teknoloji kullanıldı. Araştırmayı yürüten Prof. Ramon Sun, "Bu platform, hastalıklara bakmak için yeni bir bakış açısı sunarak araştırmacıların daha önce görünmeyen moleküler etkileşimleri olağanüstü bir hassasiyetle tespit etmelerini sağlıyor" dedi. Yeni nesil haritalama sayesinde hücrelerin glikojen depolarını nasıl tükettiği net bir şekilde aydınlatıldı.

GELENEKSEL KANSER ALGISI DEĞİŞİYOR

Tıp dünyasında akciğer tümörleri onlarca yıldır yalnızca tütün dumanı ve çevre kirliliği ile ilişkilendiriliyordu. Eski kabullerin yetersiz kaldığını vurgulayan Prof. Ramon Sun, "Akciğer kanseri geleneksel olarak beslenmeyle ilişkili bir hastalık olarak görülmüyordu. Ancak bulgularımız, beslenmenin önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Pankreas ve karaciğer gibi organların aksine solunum sisteminin de diyet kalitesinden doğrudan etkilendiği kanıtlandı.

KAMU SAĞLIĞINDA YENİ DÖNEM ÇAĞRISI

Elde edilen sonuçlar, sigarayla mücadeleye benzer şekilde sağlıklı beslenmeyi teşvik eden kamu politikalarının gerekliliğini gündeme taşıdı. Mekanizmanın insanlar üzerindeki kesin sonuçlarını belirlemek adına daha kapsamlı klinik çalışmaların yapılacağı açıklandı. Uzmanlar, dengeli bir yaşam tarzının ölümcül tümörlerin büyümesini yavaşlatmada en güçlü silahlardan biri olabileceğini ifade etti.