Peş peşe depremlerden sonra Naci Görür'den açıklama: Adana risk altında
Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Savrun Fay Zonu’na dikkat çekti. Görür, Adana’nın risk altında olduğunu belirtirken "dikkatli olunmalı" dedi.
Son Güncelleme:
Adana'da deprem fırtınası endişe yaratmaya devam ederken, Prof. Dr. Naci Görür’den Adana için uyarı geldi. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden haritalı bir analiz paylaşan Görür, "Adana risk altında, dikkatli olunmalı" dedi.
2023 DEPREMLERİ FAY HATTINI TETİKLEDİ
Prof. Dr. Naci Görür, hareketliliğin yaşandığı noktayı işaret ederek , "Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin." ifadelerini kullandı.
"ADANA RİSK ALTINDA, DİKKATLİ OLMALI"
Söz konusu fay zonundaki hareketliliğin doğrudan bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit edebileceğini belirten Görür, mesajını "Adana risk altında, dikkatli olmalı" sözleriyle tamamladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi