Son dakika | Adana'da korkutan deprem: AFAD açıkladı
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 8.67 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Mersin, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'den de hissedildi.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.19’da meydana gelen deprem, Ayvacık-Saimbeyli (Adana) bölgesinde kaydedildi.
Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü.
DETAYLAR GELİYOR...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi