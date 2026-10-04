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Halk TV Türkiye Son dakika | Adana'da korkutan deprem: AFAD açıkladı

Son dakika | Adana'da korkutan deprem: AFAD açıkladı

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika | Adana'da korkutan deprem: AFAD açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8.67 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Mersin, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'den de hissedildi.

Son dakika | Adana'da korkutan deprem: AFAD açıkladı - Resim : 1

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KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.19’da meydana gelen deprem, Ayvacık-Saimbeyli (Adana) bölgesinde kaydedildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü.

Son dakika | Adana'da korkutan deprem: AFAD açıkladı - Resim : 3

Son dakika | Adana'da korkutan deprem: AFAD açıkladı - Resim : 4

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Deprem AFAD Kandilli Rasathanesi
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