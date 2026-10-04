Son dakika | Art arda depremler! Önce Adana sonra Osmaniye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan resmi verilere göre, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5.2 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem saat 14.43'te gerçekleşti.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde (odak derinliği) gerçekleşti

DAKİKALAR ÖNCE ADANA SAİMBEYLİ İKİ KEZ SALLANDI

Osmaniye'deki 5.2'lik depremin hemen öncesinde, sismik hareketliliğin ilk adresi komşu il Adana oldu. AFAD verilerine göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 17 dakika arayla iki deprem ölçüldü. Merkez üssü Saimbeyli olan ilk sarsıntının büyüklüğü 4.8 olarak tespit edildi; ardından aynı noktada 4.9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de saat 14.19’daki ilk hareketi Ayvacık-Saimbeyli (Adana) merkezli olarak geçti. Kandilli, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu depremin büyüklüğünü 4.8 olarak ilan etti.

SARSINTILAR DÖRT İLDE DOĞRUDAN HİSSEDİLDİ

Her iki deprem kümesinin de yer kabuğunun 5 ila 7 kilometre gibi sığ derinliklerinde meydana gelmesi, yüzeydeki sarsıntı şiddetini artırdı. Adana ve Osmaniye merkezli bu hareketlilik; Mersin, Gaziantep ve Kilis'te de doğrudan hissedildi.