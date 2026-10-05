Görünmeden var olmanın dayanılmaz hafifliği!

Geçen gün bir kafede otururken yan masadaki çift ister istemez gözüme takıldı. Önce masaya nefis görünen iki fincan kahve ve tatlı geldi. Ama ikisi de tek bir yudum bile almadan hemen telefonlarına sarıldı. Farklı açılardan onlarca fotoğraf çekildi, ışık ayarlandı, filtreler seçildi... Aradan geçen koca on dakikanın ardından kahveler soğumuş, o ilk tazeliğini kaybetmişti. Ama ikisi de hallerinden memnundu çünkü "harika bir anı" çoktan hikâyeye eklenmişti bile.

O an durup düşündüm... Ve ister istemez zihnim geçmişe kaydı.

Eskiden tatile gittiğimizde fotoğrafı sadece o anı ölümsüzleştirmek, yıllar sonra bakıp gülümsemek için çekerdik. Şimdilerde ise bazen sanki sırf “başkaları görsün” diye tatile gidiyoruz. Yemek buz gibi oluyor ama ne gam! Yeter ki fotoğraf güzel çıksın, sunum şık dursun, gerisi teferruat.

İşin itiraf etmekte zorlandığımız tarafı; hepimiz zaman zaman bu çarkın içine düşüyoruz.

MUTLULUĞUN YENİ KURALI: "GÖRÜNÜRSEN VARSIN"

Psikolojide son yıllarda sıkça konuşulan iki kavram var: FOMO (Gelişmeleri Kaçırma Korkusu) ve onun tam zıttı olan JOMO (Gelişmeleri Kaçırmanın Keyfi). Bizler sosyal medyaya girdiğimiz ilk günden beri farkında olmadan görünür olmanın var olmakla eşdeğer tutulduğu bir dünyaya sürüklendik.

Eskiden mutlu olmak tek başına yeterdi. Şimdi mutlu olduğumuzu başkalarının da onaylamasını, bilmesini istiyoruz. Bir şey başardığımızda içimiz kıpır kıpır oluyor ama hemen ardından o düşünce beliriyor: “Bunu paylaşsam mı?”

İnsan ister istemez soruyor kendine: Bu insanlar neden hayatlarını başkalarına göstermeye ihtiyaç duymuyor? Ve asıl can alıcı soru: Bazıları -abartayım artık çoğunluk- neden her anını vitrine koymak zorunda hissediyor?

Paylaşıyoruz ve ardından o sessiz, yorucu bekleme süreci başlıyor: Kim beğendi? Kaç kişi gördü? Yorum yapan oldu mu? Hatta bazen yıllardır konuşmadığımız, hayatımızda esamesi okunmayan birinin o hikâyeyi izleyip izlemediğini kontrol ederken buluyoruz kendimizi. Hiç tanımadığımız ya da hayatımızda yeri olmayan insanların birkaç saniyelik dijital ilgisi, günümüzün tatmin kaynağı haline geliyor. Sosyologların "dijital onay bağımlılığı" dedikleri şey de tam olarak bu olsa gerek.

SESSİZLİĞİN ÖZGÜVENİ

Ama bir de o hiç paylaşmayanlar var...

Bir tarafta her anını ekrana sığdırmaya çalışanlar; diğer tarafta ise adeta "dijital bir hayalet" gibi yaşayanlar...Tatile gidiyor, tek bir kare yok. Şık bir restorana gidiyor, masa fotoğrafı yok. İşinde harika bir adım atıyor, koca bir duyurusu yok. Doğum günü geliyor, ne bir pasta ne de tebrik hikâyesi...

Adam Maldivler’e gidiyor, kimsenin haberi olmuyor. Kadın işinde dev bir başarı yakalıyor ama LinkedIn’de destanlar yazmıyor. Ailece neşeli bir akşam geçiriyorlar, telefon masanın ucuna bile yaklaşmıyor.

Elbette “paylaşmayan insan her zaman daha mutludur ya da daha özgüvenlidir” diye kestirip atamayız. Ama şu tarafları beni çok etkiliyor: Bazı insanlar hayatlarını başkalarına kanıtlamak zorunda hissetmiyor.

Bugün bu duruş bana çok kıymetli ve değerli geliyor. Çünkü algoritmalar bize sürekli aynı şeyi fısıldıyor: Gezdiğini göster, başarını göster, mutluluğunu göster, aldığın arabayı, gittiğin mekânı, çocuğunun notunu göster...Göster, göster...

Ve sonunda hayatımız içtenlikle yaşanacak bir süreç olmaktan çıkıp gelip geçenlerin baktığı süslü bir mağaza vitrinine dönüştü.

HAFIZAYA KAYDEDİLEN ANLAR

Oysa dönüp bir baksak hayatımızın en güzel, en can cana anlarının tek bir fotoğrafı bile yoktur.

Mesela çocukken dizlerimiz kabuk bağlayana kadar sokakta geçirdiğimiz o saatlerin kaç tane fotoğrafı var elimizde? Ya anneannemizin, babaannemizin o buram buram huzur kokan sofralarının? İlk aşkımızın yanındaki o utangaç duruşumuzun? Ailece yapılan saatlerce süren o kahkahalı pazar kahvaltılarının?

Çok az, belki de hiç... Peki unuttuk mu? Hayır. Çünkü biz o anları bir telefona değil, doğrudan hafızamıza ve kalbimize kaydettik.

KENDİMİZE KÜÇÜK BİR ARMAĞAN

Belki de bugün, bu dijital gürültünün ortasında yeniden yeniden bunu hatırlamaya ihtiyacımız var.

Oysa ki -bana göre-her güzel an bir hikâyeye dönüşmek zorunda değil. Her başarı dijital bir duyuruyla taçlanmak zorunda değil. Her mutluluk, ekran başındaki yüzlerce insanın beğenisine muhtaç değil.

Bazen telefonu cebinde bırakıp kahveden yükselen o ilk dumanı izlemek, kokusunu içine çekmenin güzelliği... Bırak kimse nerede olduğunu bilmesin. Kimse ne yediğini, kiminle güldüğünü görmesin. Kimse ne kadar mutlu olduğunu onaylamasın.

Sen biliyorsun ya... İnan bana, sadece o yeter...