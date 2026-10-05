Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'den '300 kilo uyuşturucu' ve '400 milyon TL' görüşmesi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutanakları yeni iddiaları gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, tutuklu şüpheli Gökhan Ertok ile 300 kilo uyuşturucu madde ve 400 milyon liralık gayrimenkule dair yaptığı yazışmalar dava dosyasına girdi.

AİLENİN AVUKATI AÇIKLADI

Konuya ilişkin açıklama yapan Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/7052 sayılı soruşturma dosyasında; 'Turgay Kılıç' kod adını kullanan Tuncay Sonel ile siber çete üyesi tutuklu şüpheli Gökhan Ertok arasındaki WhatsApp yazışmaları tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde şüpheli Gökhan Ertok’un, ‘Sayın valim bir cinayet var; 300 kilo eroin, 400 milyonluk gayrimenkul... Hükümet kanadından ucu dokunacak kimse yok’ dediği, Tuncay Sonel’in ise, ‘Yarın gereğini yaparım kardaş’ şeklinde yanıt verdiği belirlenmiştir.

Görüşmenin devamında Gökhan Ertok’un ‘F... Başkan yurt dışında, yerine bakan kadronun neye baktığı belli değil. Teşkilattan korumaya gönderdiler. Bu işin üzerine gidince 40 gün oldu, size arz etmek istemedim ama çok zor durumda bıraktılar sayın valim. Geçen gün Mamak’ta silahlı çatışmaya kadar girdim’ ifadelerini kullandığı, Tuncay Sonel’in ise tekrar ‘Gereğini yaparız kardaş’ yanıtını verdiği tespit edilmiştir.

"ORDU VALİSİ'YKEN GERÇEKLEŞTİ"

Bu mezkur görüşme o sırada Ordu Valisi olan bir kişiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubede görevli bir polis arasında gerçeklemiş ve taraflarca da reddedilmemiş WhatsApp görüşmesidir.

"GÖRÜŞMEDEN SONRA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI"

Gökhan Ertok bu görüşmeyi takip eden hafta da uyuşturucu maddeler ile yakalanmış ve yapılan yargılama sonrasında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’tan mahkum edilmiştir"