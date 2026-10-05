Fondan vurgun yapan Fatma Betül Sayan'dan tehdit iddiası! "Her şeyi anlatırım" demiş

Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen fon skandalında gözler iktidar cephesine çevrilirken, gazeteci Deniz Zeyrek AKP kulislerinde patlak veren "VIP liste" krizini ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın restini kamuoyuna duyurdu. Zeyrek, soruşturmada adı geçen Kaya'nın "İfadem alınırsa her şeyi anlatırım" diyerek üstü örtülü tehditte bulunduğunu ve 26 kişilik VIP listede yer alan isimlerin büyük bir panik içinde olduğunu aktardı.

"BEN YANDIM SİZİ DE YAKARIM HAVASINA GİRDİ"

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP VIP listesinden seçilen "tek kurban" yapılıp yapılmayacağının tartışıldığını belirtti.

Kaya'nın yakın çevresine yaptığı konuşmalarda açık bir meydan okuma sergilediğini ifade eden Zeyrek, şu kulis bilgilerini aktardı:

"Fatma Betül Sayan Kaya çevresine, eğer ifadesi alınırsa ya da mahkemelik olursa her şeyi anlatacağını söylüyormuş. Bu bence biraz da üstü örtülü bir tehdit içeriyor. 'Beni buraya kim soktu? Buraya kim yönlendirdi? Bu işte başka kimler var? Çıkar ifademi alırlarsa ben bunların hepsini anlatırım' diyormuş konuştuğu insanlara. Şu anda başları yananlar, kendilerini saklayanlara karşı acayip öfke biriktirmiş. Fatma Betül Sayan Kaya da dahil. 'Ben yandım, sizi de yakarım' havasına girmiş. Dolayısıyla o belgeler, o isimler yakın zamanda sızabilir."

"DOKUNULMAZLIĞI OLAN MİLLETVEKİLLERİ AÇIKLAYACAK"

Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanlığına iletilen 26 kişilik VIP listesindeki isimlerin panik halinde beklediğini vurgulayan Deniz Zeyrek, basının üzerindeki yargı baskısına dikkat çekti:

"Nuray'ın bahsettiği 26 kişilik VIP listesi herhalde şimdi panik halinde isimlerinin ne zaman sızacağını bekliyorlar. O listeyi gazeteciler yazamaz büyük ihtimalle. Yazarlarsa başlarına gelmeyecek kalmaz. Belgeli yazsalar dahi devletin ve yargının gücünü kullanarak 'Vay efendim yanlış bilgiyi alenen yayma' diyerek yazanı perişan ederler. Onun için yine büyük ihtimalle dokunulmazlığı olan bir milletvekili açıklayacaktır. Belki Turan Çömez açıklar, belki Zeynel Emre açıklar. Ama o liste orada kalmaz, oradan sızar. Çünkü başı yananların öfkesi çok büyük."

ERDOĞAN'IN MASASINDAKİ 5 BİN KİŞİLİK RAPOR: 5 MİLYON MAĞDUR, 7 MİLYON TEPKİLİ BORSA YATIRIMCISI

Zeyrek'in işaret ettiği VIP liste paniği, Meclis'in açıldığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kurmay toplantısındaki verilerle de örtüşüyor. Gazeteci Nuray Babacan'ın aktardığı bilgilere göre, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devrede olduğu soruşturmada Erdoğan'a 26 kişilik VIP listenin yanı sıra 5 bin kişilik bir liste sunuldu.

Toplantıda yapılan saptamalara göre, fondan 455 bin kişinin doğrudan etkilendiği, toplam etkilenen yurttaş sayısının ise 4 ila 5 milyona ulaştığı belirtildi. Mağdurların 150 bininin 100 bin lira, 300 bininin ise 1 milyon lira civarında para yatırdığı kayda geçti.

AKP kurmaylarının Erdoğan'a, "Vatandaşlarda çok büyük tepki ve öfke var. Sanki kendi ceplerinden çıkmış gibi değerlendiriyor. Mağdur olmayanlar da aynı duyguda. Fon krizi nedeniyle öfke çok yüksek. Hızlı bir şekilde önlem almazsak, bizim açımızdan faturası çok ağır olacak" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca illere giden AKP'lilerin önünü kesen borsa yatırımcılarının, "Fon vurgunu yüzünden biz borsada parası olanların da ciddi ayıbı oldu. Onları da karşılamanız gerekir" tepkisini gösterdiği ve borsadaki 7 milyon insanın da bu kriz nedeniyle para kaybettiği inancını taşıdığı ifade edildi.

KURMAYLARIN İKİ ŞARTI VE 'HAKSIZ KAZANÇ FONU'NDAKİ SPK ÇELİŞKİSİ

Parti yönetiminde krizin büyümesini engellemek için iki aşamalı bir yol haritası masaya yatırıldı:

"1- Tüm hareketler, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kuruşu kuruşuna kayıtlı. Listeler belli; haksız kazanç sağlayanlar, gönüllü olarak kazancının iki katını yatırırsa cezai işlem görmeyecekler. Eğer gönüllü olarak gelmezlerse, mallarına tedbir konulmasından yasal işlem yapılmasına kadar tüm araçlar kullanılmalı.

2- İşin bu noktaya gelmesinde ihmali olan tüm yöneticilerden ve bürokratlardan hesap sorulması gerekir. Kesinlikle görev değişikliği ve görevi ihmalinin gündeme gelmesi lazım. Eğer bir temizlik yapılmazsa, bu kez 'göz yumanları koruyorsunuz' algısı oluşacak."

Öte yandan mağduriyetleri gidermek amacıyla haksız kazanç sağlayanların kaynak aktarması hedeflenen 'haksız kazanç fonuna' beklenildiği gibi para yatırılmayacağı belirtiliyor. Bütçeden kaynak aktarılmayacağı ifade edilse de toplumda "Bize vermediniz, onlara veriyorsunuz" algısının yerleşmesinden kaygı duyuluyor. Sürecin baş sorumlusu konumundaki Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hakkındaki incelemede, eski bir SPK başkanının görevlendirilmesi ise kamuoyunda tepkilere yol açıyor.