Yapay zekâ bu sektörleri coşturdu: İş ilanları %130 arttı

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İlanlarda Yüzde 130'luk Rekor Artış ve Veriler

Business Insider'ın Indeed verilerine dayanarak sunduğu rapora göre, ABD'de veri merkezleriyle bağlantılı iş ilanlarının sayısı Haziran 2024’ten bu yana yaklaşık %130 oranında sıçrama yaptı. Ülkedeki toplam iş ilanı sayısı genel olarak düşüş kaydederken, 2023 ortalarında her 1.000 iş ilanından sadece 2'si veri tesisleriyle ilgiliyken günümüzde bu oran 1.000'de 6'ya yükseldi. Bu tablo, yapay zekâ devriminin görünmeyen kahramanlarının sahada kablo çeken, beton döken ve sistem kuran teknisyenler ve teknik personeller olduğunu kanıtlıyor.

İnşaat Sektörünü Veri Merkezleri Sırtlıyor

ABD iş gücü piyasasından gelen son istatistikler bu makas değişimini net biçimde gösteriyor. Amerikan ekonomisi Eylül ayında ekonomistlerin beklediği 90.000 hedefinin çok altında kalarak yalnızca 29.000 yeni iş yaratabilirken, inşaat sektörü tek başına 11.000 yeni istihdam sağladı. Konut binalarıyla ilgili inşaat işlerinde belirgin bir gerileme yaşanırken; veri merkezi gibi büyük ölçekli konut dışı binalarda uzmanlaşmış uzman müteahhitler çalışan sayılarını 12.300 artırdı. Associated Builders and Contractors ekonomisti Zach Fritz, inşaat sektöründeki mevcut devasa talebin ana motorunun bu dev tesislerin inşası olduğunu vurguluyor.