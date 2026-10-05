Yapay zekâ bu sektörleri coşturdu: İş ilanları %130 arttı
Kod yazanlar kadar sahadaki ustalara da ihtiyaç var: Veri merkezlerindeki büyüme, inşaat ve elektrik sektöründe yüz binlerce yeni iş kapısı aralıyor.
Yapay Zekâ Patlaması İş Piyasasını Sahada Dönüştürüyor
Yapay zekânın baş döndürücü gelişimi, sanılanın aksine sadece dijital dünyayı değil, doğrudan fiziksel iş gücü piyasasını da derinden etkiliyor. Sunucuları barındıran devasa tesislerin kurulması, akla ilk gelen yazılımcılar ve yapay zekâ uzmanları dışında çok daha geniş bir alana ihtiyaç yaratıyor. ABD iş piyasasının geneli belirgin biçimde soğurken; dev veri merkezlerine yapılan milyarlarca dolarlık yatırımlar, altyapıyı inşa edip ayakta tutacak elektrikçilere, inşaat işçilerine ve altyapı bakım uzmanlarına yönelik benzeri görülmemiş bir talep patlaması başlatmış durumda.
İlanlarda Yüzde 130'luk Rekor Artış ve Veriler
Business Insider'ın Indeed verilerine dayanarak sunduğu rapora göre, ABD'de veri merkezleriyle bağlantılı iş ilanlarının sayısı Haziran 2024’ten bu yana yaklaşık %130 oranında sıçrama yaptı. Ülkedeki toplam iş ilanı sayısı genel olarak düşüş kaydederken, 2023 ortalarında her 1.000 iş ilanından sadece 2'si veri tesisleriyle ilgiliyken günümüzde bu oran 1.000'de 6'ya yükseldi. Bu tablo, yapay zekâ devriminin görünmeyen kahramanlarının sahada kablo çeken, beton döken ve sistem kuran teknisyenler ve teknik personeller olduğunu kanıtlıyor.
İnşaat Sektörünü Veri Merkezleri Sırtlıyor
ABD iş gücü piyasasından gelen son istatistikler bu makas değişimini net biçimde gösteriyor. Amerikan ekonomisi Eylül ayında ekonomistlerin beklediği 90.000 hedefinin çok altında kalarak yalnızca 29.000 yeni iş yaratabilirken, inşaat sektörü tek başına 11.000 yeni istihdam sağladı. Konut binalarıyla ilgili inşaat işlerinde belirgin bir gerileme yaşanırken; veri merkezi gibi büyük ölçekli konut dışı binalarda uzmanlaşmış uzman müteahhitler çalışan sayılarını 12.300 artırdı. Associated Builders and Contractors ekonomisti Zach Fritz, inşaat sektöründeki mevcut devasa talebin ana motorunun bu dev tesislerin inşası olduğunu vurguluyor.
Tesislerin Sürekliliğini Sağlayan Teknik Kadro
Veri merkezleri sadece inşa edilmekle kalmıyor, 7/24 kesintisiz ve hatasız çalışmak zorunda. Ağır sunucu yüklerinin yarattığı ısınma ve yüksek enerji ihtiyacı; karmaşık elektrik hatlarını kuracak elektrik mühendislerini, devasa iklimlendirme sistemlerini yönetecek ısıtma ve soğutma (HVAC) uzmanlarını ve sahadaki arızalara anında müdahale edecek tesis altyapı teknisyenlerini kritik hale getiriyor. Tüm bu dev şantiye ve operasyon süreçlerini sevk ve idare etmek için ise çok sayıda proje yöneticisi istihdam ediliyor.
Yüksek Tüketim, Çevre Baskısı ve Yerel Tepkiler
Bu devasa tesislerin inşası ve işletilmesi beraberinde ciddi bir çevresel yük getiriyor. Aşırı miktarda elektrik ve su tüketen veri merkezleri, bulundukları bölgelerdeki yerel toplulukların sert direnciyle karşılaşıyor. Bu tepkileri yumuşatmak ve altyapı krizlerini aşmak adına Amazon gibi teknoloji devleri yerel topluluklara 1 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım yapıyor. Bu süreç, çevre standartlarını yönetecek ve altyapıyı güçlendirecek altyapı bakım uzmanları ve mühendisler için yeni sorumluluk alanları doğuruyor.
Ekonomik Riskler: Bu İstihdam Dalgası Ne Kadar Sürecek?
İlanlarda sunulan pozisyonların birçoğu kalıcı istihdam vaat etse de, uzmanlar bu hızlı yatırım döngüsünün sürdürülebilirliğini tartışıyor. Burning Glass Enstitüsü'nden ekonomist Guy Berger, mevcut veri merkezi yatırımlarının bir noktada aniden yavaşlaması durumunda piyasada ciddi bir sorun yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Böylesi bir durulmada, pazarda bu alana özel olarak yetişmiş çok sayıda elektrikçi, teknisyen ve mühendis atıl kalabilir. Yine de şu anki tablo, genel piyasa gerilerken yapay zekâ altyapısının iş gücü talebinde en hızlı büyüten motor olduğunu gösteriyor.