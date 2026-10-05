Fon vurgunun gölgesinde İBB davası: İkinci celsenin 28. günü | İmamoğlu dayanamamış isyan etmişti
İBB davası fon vurgunun gölgesinde ikinci celsenin 28. günü ile devam ediyor. İmamoğlu son duruşmada fon vurgunundaki siyasilerin tutuklanmamasına isyan etmişti. Duruşma Mehmet Pehlivan için atılan sloganlar ile başladı.
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB davası, 2. duruşmanın 28. gününde devam ediyor. Son celsede mahkeme heyeti, Sinan Sepetçi, Ceyhun Avşar, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir hakkında tahliye kararı verdi.
İMAMOĞLU İSYAN ETMİŞTİ
Mahkeme kararına tepki gösteren tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu, "Bizi sadece millet yargılayacak unutmayın mahkeme değil millet yargılayacak" dedi. İmamoğlu AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile gündeme gelen fon vurgununa değinerek, "Fon vurguncularını tutuklasınlar. fon vurguncularını, 1 kişiyi tutuklayamadılar. vurguncu siyasetçileri tutuklasınlar" ifadeleri ile tepki göstermişti.
İMAMOĞLU'NUN AVUKATINI GECE YARISI SEVK ETMİŞLERDİ
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın kaldığı cezaevi 3 gün önce gece yarısı bir anda değiştirilmiş: Çorlu'dan Kandıra'ya sevk edilmişti. Sevkin sebebinin açıklanmamasına tepki gösteren Pehlivan "Bu eziyettir, zulümdür" demişti.
Bu sevkin ardından İstanbul Barosu da duruma tepki gösterip, Adalet Bakanlığı'na derhal açıklama yapma çağrısında bulunmuştu.
İstanbul Barosu daha sonra yaptığı çağrıda avukatları, Mehmet Pehlivan ile dayanışma için bugün yapılacak duruşmaya davet etmişti.
Duruşmadaki son gelişmeler Halk TV muhabiri Gamze Altunay tarafından aktarılıyor...
"SAVUNMA SUSMADI SUSMAYACAK"
Geçtiğimiz hafta gece yarısı İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın cezaevi değiştirilmiş ve ve gerekçesi de açıklanmamıştı. Duruşmanın hemen başında avukatlar 'savunma susmadı susmayacak' sloganları attı.
Sloganların ardından Mehmet Pehlivan mahkemeden söz istedi. Heyet, ilk tutuksuz sanığın savunmasının ardından söz vereceğini söyledi.
Duruşmada ilk savunmayı Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı yapıyor...