Bu meyveyi her gün tüketen deliksiz uyuyor: Kolesterolü düşürüp kalbi koruyor

Modern dünyada uykusuzluk ve damar sertliği hızla yaygınlaşırken, uzmanlar beslenme ile dinlenme arasındaki doğrudan bağı incelemeye aldı. Penn State Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve saygın JAHA dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışma, günlük beslenme kalitesinin hayati organlar üzerindeki rolünü araştırdı. Laboratuvar verileri, sofralara eklenen tek bir gıdanın gece boyunca vücudu onararak dolaşım sistemini güçlendirdiğini ortaya koydu.

969 KİŞİ ALTI AY İZLENDİ

Bilim heyeti, kardiyovasküler hastalık riski taşıyan ve geniş bel çevresine sahip 969 yetişkin üzerinde altı ay süren bir takip gerçekleştirdi. Katılımcıların yarısına her gün düzenli olarak avokado tüketimi şartı getirilirken, diğer gruptaki denekler bu meyveyi ayda iki kereden az tüketti. Süreç sonunda her gün avokado yiyen grupta hem uyku kalitesinin arttığı hem de damarları tıkayan kötü huylu LDL kolesterol seviyesinin gerilediği saptandı.

SEROTONİN VE MELATONİNİ TETİKLİYOR

Avokadonun sağladığı bu çifte korumanın ardında yatan zengin biyokimyasal mekanizma laboratuvar testleriyle de aydınlatıldı. Meyvede bol miktarda bulunan triptofan adlı temel amino asit vücutta serotonin ve melatonin üretimini tetiklerken, içerikteki magnezyum ve folat kasların gevşemesine destek veriyor. Zengin tekli doymamış yağlar kan dolaşımını rahatlatırken, çözünür lifler gece boyunca kan şekerini dengeleyerek ani uyanmaları engelliyor.

Uluslararası tıp kılavuzları, sağlıklı bir yaşam için belirlenen 8 temel ilke arasına uykuyu da dahil ediyor. Günümüzde modern toplumların yaklaşık 3'te 1'inin uyku bozukluklarıyla mücadele ettiği bilinirken, hekimler beslenme ile uyku bağının sıklıkla unutulduğunu hatırlatıyor. Kesintisiz bir uykunun kalp krizi, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet riskini doğrudan azalttığı kaydediliyor.

"HİÇBİR BESİN TEK BAŞINA MUCİZE DEĞİL"

Araştırmanın baş yazarı Dr. Kristina Petersen, kardiyovasküler sistemin korunmasında tek bir reçeteye bel bağlanmaması gerektiğini vurguladı. Petersen, "Kardiyovasküler sağlık birçok faktörden etkilenir ve hiçbir yiyecek tek başına bir mucize tedavi olmasa da, avokado gibi bazı yiyecekler kalp sağlığının birçok yönüne katkıda bulunan bir dizi besin maddesi sunar" dedi. Uzmanlar, günlük beslenme rutinine dahil edilen doğal gıdaların dolaşım ve sinir sistemine uzun vadeli direnç kazandırdığını kaydetti.