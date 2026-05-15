“Yeşil altın"ın ardındaki sır: Avokado ile geçinen şehir silahlı devriyeler tarafından korunuyor!

Avokadoya yönelik küresel talep, bu Meksika şehrini milyar dolarlık bir iş merkezine dönüştürdü, ancak aynı zamanda güvenliğin giderek daha önemli hale geldiği bir yer haline de getirdi.

Milyonlarca insan Instagram'da avokado salatası, tost, smoothie ve guacamole fotoğrafları paylaşırken, Meksika'nın bir bölgesinde milyarlarca dolar değerindeki bu meyvenin kontrolü için ciddi mücadeleler veriliyor.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde bulunan Uruapan şehrinde avokado sadece bir gıda değil, milyar dolarlık bir iş kolu, statü ve gücün sembolü ve yerel halkın günlük yaşamını şekillendiren bir güvenlik meselesidir.

BİRÇOK KİŞİ ONA "YEŞİL ALTIN" DİYOR VE BU LAKAP TESADÜF DEĞİL...

Son yıllarda dünya çapında avokadoya olan talep patlama yaşadı. İnsanlar onları kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde tüketiyor. Salatalara, hamburgerlere, tortillalara ve tatlılara ekleniyor. Restoranlar onları seviyor, beslenme uzmanları övüyor ve sosyal medya onları modern yaşam tarzının bir sembolü haline getirdi.

Uruapan, dünyanın avokado üretiminin kalbidir. Şehir ve çevresi, her gün Avrupa, ABD ve Asya'daki süpermarketlere ulaşan devasa miktarlarda avokado üretmektedir. Dünyaya ihraç edilen Meksika avokadolarının çoğu Michoacan'dan gelmektedir.

Yüksek kârlar, avokadoyu yiyecek olarak değil, kontrol ve güç fırsatı olarak görenleri de cezbetti.

SON YILLARDA SUÇ ÖRGÜTLERİ AVOKADO TİCARETİNE CİDDİ ANLAMDA EL ATMAYA BAŞLADI

Çiftçiler ve plantasyon sahipleri gasp, tehdit ve şiddet baskısı altında kaldılar. Bazı bölgelerde, üreticilerin normal şekilde faaliyet gösterebilmeleri ve ürünlerini ihraç edebilmeleri için "koruma" ücreti ödemeleri gerekti. Bu durum, avokado plantasyonlarını, yolları ve ulaşımı korumak için yerel silahlı devriyelerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Her gün Michoacan yollarından avokado dolu dev kamyonlar geçiyor ve tek bir yükün değeri muazzam olabiliyor. Dünya pazarında avokado fiyatları yükseldikçe, suç gruplarının ilgisi de artıyor. Yerel halk sık sık avokadonun tüm bölgeyi değiştirdiğini söylüyor.

Bir zamanlar birçok insan tarımdan mütevazı bir geçim sağlıyordu, ancak bugün bireysel çiftlikler birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek bir zenginlik getiriyor.

Sonuç olarak Uruapan tamamen değişti. Şehir bölgenin ekonomik merkezi haline geldi ve avokado gelirinin izleri her yerde görülebiliyor.

Yeni evler, restoranlar ve dükkanlar açılıyor ve birçok genç, üretim ve ihracatla ilgili işler nedeniyle bölgede kalmaya devam ediyor.

Bir zamanlar nispeten egzotik bir yiyecek olan avokado, artık küresel bir fenomen haline geldi. Sadece ABD'de bile, Super Bowl sırasında devasa miktarlarda guacamole tüketiliyor ve talep her yıl artıyor.

Bu nedenle Meksika küresel pazarda kilit bir rol oynuyor. Michoacan'ın iklimi avokado yetiştirmek için idealdir.

Verimli volkanik toprak, yüksek rakım ve elverişli hava koşulları, neredeyse mükemmel verim elde edilmesini sağlar. Birçok kişi dünyanın en iyi avokadolarının burada yetiştiğini söyler.

Artan talep, çevresel sorunlara da yol açtı. Putni Kofer'in yazdığına göre, bazıları plantasyonlarını genişletmek için, kral kelebeklerinin göçüyle bilinen bölgeler de dahil olmak üzere, ormanları yasa dışı olarak yok etti.

Çevre örgütleri yıllardır, kontrolsüz avokado plantasyonlarının genişlemesinin doğa ve yerel su kaynakları için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uruapan halkı iki dünya arasında yaşıyor. Bir yandan avokadolar onlara iş, kalkınma ve daha iyi bir yaşam imkanı sunarken, diğer yandan suç, şiddet ve korku gibi sorunları da beraberinde getiriyor.