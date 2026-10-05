Son Dakika | YENİ Parti'den Cemil Tugay açıklaması

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçeceği iddiasına ilişkin konuştu. Emre, Tugay’ın parti yönetimiyle iletişimi olmadığını belirterek, iddiaları basından ve kamuoyundan duyduklarını söyledi.

"GEÇEBİLİR"

Emre, Cemil Tugay’la ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Valla Cemil Tugay'la ilgili herhalde benzer sizin sorularınız. E yani geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani Genel Başkanımızla, bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor, geçebilir."

"BİR YERDEN YAKALAYIP GÖTÜRÜYORLAR"

Emre, yerel seçimlerin ardından belediyelere yönelik baskıların arttığını savundu:

"Biz 413 belediyeyi kazandığımız günden itibaren belediyelere yönelik yargısal operasyon var, siyasi baskı var, meclis üyeliklerine dahil.

"Gel bize geç, her türlü soruşturmadan muaf ol." Ondan sonra varsa bir gediği, açığı; oradan bir yerden yakalayıp götürüyorlar. Olan biten bu."

"BATAN GEMİYE NEDEN BİNER?"

Emre, AKP’ye geçiş iddialarını “hayatın olağan akışına aykırı” olarak değerlendirdi:

"Yani bu şimdi bir kere de olsa, üç kere de olsa, beş kere de olsa benim size söyleyeceğim aynı şey. Yani şu hayatın olağan akışına aykırıdır; nedir o?

Bir parti düşünün, %50'lere kadar çıkmış iktidar partisi, bugün 30'ların altına inmiş. Birçok yolsuzluğa bulaşmış, soyguna bulaşmış, halk tarafından desteği düşmüş. Artık batan gemiye niye biner yani?"

Emre, daha önce AKP’ye karşı siyaset yapan bir ismin bugün bu partiye yönelmesinin kamuoyunda şüpheyle karşılanacağını söyledi:

"Bunca zaman siz %50'likken muhalif olmuşsunuz, karşısında siyaset yapmışsınız, şimdi yanına gidiyorsunuz. Yani millet de bunu nasıl alıyor? "Ya demek bir şeyi var ki buldu, gitti" diye alıyor. Yani bu bir ideolojik farklılıktan ötürü mü kaynaklanıyor? Ya bırakın Allah aşkına, mümkün değil yani. Kime sorsanız bunu bilir.

Ha tabii, giden kitleyi götürebiliyor mu? Kendine oy veren insanların tercihini değiştirebiliyor mu? Hiçbir etkisi de olmuyor, onu da size söyleyeyim yani. Var mıydı başka arkadaş?"