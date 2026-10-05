AKP'ye geçeceği konuşuluyor: Cemil Tugay'dan dikkat çeken açıklamalar geliyor

AKP’ye geleceği iddia edilen İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu iddialarına ilişkin sessizliğini korurken sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcıların sorularına yanıt vermeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapmadan Instagram hesabından kullanıcılara yanıt veriyor.

Bu hafta içi AKP’ye geçeceği iddia edilen Tugay, sosyal medyada AKP'ye geçmesi halinde işçi çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki bir soruya, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi.

“Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi”ne ilişkin bir klip paylaştı. Bir başka kullanıcı Tugay’a “Ak Gençlik başkanı mı oldunuz?” sorusunu yöneltti. Tugay soruya “Bugüne kadar belediye başkanıydım görev sürem bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik kolları başkanlığı siyasi bir aktivitedir. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder” şeklinde yanıt verdi.

NE ZAMAN GEÇECEK?

CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren Tugay'ın, 7 Ekim'de düzenlenecek AKP Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozetle partiye katılacağı öne sürülmüştü.

Tugay geçtiğimiz gün ise Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden de istifa etmişti.