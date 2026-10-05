Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye AKP'ye geçeceği konuşuluyor: Cemil Tugay'dan dikkat çeken açıklamalar geliyor

AKP'ye geçeceği konuşuluyor: Cemil Tugay'dan dikkat çeken açıklamalar geliyor

CHP'den istifa eden ve YENİ Parti'ye geçmeyen İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP'ye geçeceği iddia ediliyor. Tugay iddialar karşısında sessizliğini korurken sosyal medya hesaplarından ilginç yanıtlar veriyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
AKP'ye geçeceği konuşuluyor: Cemil Tugay'dan dikkat çeken açıklamalar geliyor
Son Güncelleme:

AKP’ye geleceği iddia edilen İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu iddialarına ilişkin sessizliğini korurken sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcıların sorularına yanıt vermeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapmadan Instagram hesabından kullanıcılara yanıt veriyor.

AKP'ye geçeceği konuşuluyor: Cemil Tugay'dan dikkat çeken açıklamalar geliyor - Resim : 1

Bu hafta içi AKP’ye geçeceği iddia edilen Tugay, sosyal medyada AKP'ye geçmesi halinde işçi çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki bir soruya, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi.

AKP'ye geçeceği konuşuluyor: Cemil Tugay'dan dikkat çeken açıklamalar geliyor - Resim : 2

“Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi”ne ilişkin bir klip paylaştı. Bir başka kullanıcı Tugay’a “Ak Gençlik başkanı mı oldunuz?” sorusunu yöneltti. Tugay soruya “Bugüne kadar belediye başkanıydım görev sürem bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik kolları başkanlığı siyasi bir aktivitedir. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder” şeklinde yanıt verdi.

Cemil Tugay AKP sorusuna kentin deprem riskini anlatarak yanıt verdi: Kaynak ve yetki lazımCemil Tugay AKP sorusuna kentin deprem riskini anlatarak yanıt verdi: Kaynak ve yetki lazım

NE ZAMAN GEÇECEK?

CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren Tugay'ın, 7 Ekim'de düzenlenecek AKP Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozetle partiye katılacağı öne sürülmüştü.

Tugay geçtiğimiz gün ise Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden de istifa etmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cemil Tugay AKP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro