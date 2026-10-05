Cemil Tugay AKP sorusuna kentin deprem riskini anlatarak yanıt verdi: Kaynak ve yetki lazım

CHP'nin eski PM üyesi, son dönemde YENİ Parti'de siyaset yapan Nazmiye Halvaşi, aylardır AKP'ye geçeceği konuşulan, son günlerde bunun için tarih de verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. Tugay’a AKP’ye geçmemesi çağrısında bulunan Halvaşi'ye Tugay İzmir’in deprem riskini, belediyenin imkanlarının yetersizliğini ve “yetki ve kaynak” ihtiyacını anlattı.

Konuşmada Tugay’ın “Keyfi bir durum olsa elbette yapmazdım” sözleri ise AKP’ye geçeceği yönündeki tartışmalar açısından dikkat çekti.

HALVAŞİ: LÜTFEN YAPMAYIN

Nazmiye Halvaşi, Tugay’a geçmişte kendisini tanıdığı dönemi hatırlatarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın önemli bir hizmet fırsatı olduğunu söyledi.

Tugay hakkında son günlerde ortaya atılan iddialara inanmak istemediğini belirten Halvaşi, “Bir insan zirvedeyken kendini yerin dibine sokmaz. İnsandan geriye sadece bir iz kalır. Böyle bir iz bırakmak ister mi insan?” diyerek Tugay’a kararının nedenini sordu.

TUGAY: YETKİ VE KAYNAK LAZIM

Cemil Tugay ise yanıtında İzmir’in sorunlarını ve özellikle deprem tehlikesini öne çıkardı.

Tugay, İzmir’de çok sayıda riskli yapı bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İzmir deprem bölgesi, yüzbinlerce ev depremde yıkılacak zemin ve yapıda. Her deprem haberinde ödüm kopuyor. Çok gecikti İzmir bu konuda.”

Göreve geldiğinden beri çözüm üretmeye çalıştığını söyleyen Tugay, belediyenin mevcut imkânlarının yeterli olmadığını belirtti.

“Çok çabalıyorum bir şeyler yapabilmek için. Ama yapamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Yetki ve kaynak lazım.”

Tugay, olası bir depremde insanların yaşamını yitirmesi halinde bunun telafisinin olmayacağını ve sorumluluğun daha sonra başkasına yüklenmesinin de anlam taşımayacağını söyledi.

“BENİM NE GİBİ BİR MENFAATİM OLABİLİR?”

Tugay, vereceği kararın kişisel bir çıkarla ilişkilendirilmesine karşı çıktı:

“Benim kendi adıma ne gibi bir amacım, menfaatim olabilir. Bu kadar hakareti yemeyi neden göze alayım. Konu ben değilim.”

Ardından şu dikkat çekici ifadeyi kullandı:

“Ben bu dönem görevimi yapayım, sizler de siyasetinizi yapın.”

HALVAŞİ: AKP’YE GEÇMENİZ DEPREM ETKİSİ YARATACAK

Tugay’ın açıklaması Halvaşi’yi ikna etmedi.

Halvaşi, “Ama yine de kabullenemem” diyerek Tugay’a kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu:

“Lütfen Atatürk gibi düşünün. Teslim olmadı. Olsaydı bugün bambaşka bir dünyadaydık.”

Halvaşi ardından doğrudan AKP’ye geçiş tartışmasına girdi:

“Sizin AKP’ye geçmeniz öyle bir deprem etkisi yaratacak ki... Bu yıkımın altından kimse sağ çıkamaz.”

Halvaşi, “Siyaset araç, ben memleket sevdalısıyım. Bunu kabullenemem. Lütfen yapmayın” dedi.

"KEYFİ BİR DURUM OLSA ELBETTE YAPMAZDIM”





Tugay’ın buna verdiği karşılık, konuşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu:

“Açıklamaya çalıştım. Ama bence anlamaya çaba göstermiyorsunuz. Keyfi bir durum olsa elbette yapmazdım. Sorumluluk başka bir şey, tabii onu hissedene.”

Tugay ardından olası bir İzmir depreminde yaşanabilecek can kayıplarına işaret ederek, “Merak ediyorum bir deprem olsa ve çok sevdiğiniz bir insan bina yıkıntısı altında ölse...” ifadelerini kullandı.

HALVAŞİ: “BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Halvaşi ise Tugay’ın deprem gerekçesine sert bir itirazda bulundu.

Parti değişikliği ile merkezi yönetimin İzmir’e sağlayacağı olası desteğin ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirten Halvaşi “Parti değiştirmeniz karşılığı İzmir’e deprem için destek vermek de etik değil, hatta rüşvet bile denebilir.” dedi.

Halvaşi, konuşmayı “Gün gelecek ben haklıydım diyeceğim için de üzgünüm” sözleriyle tamamladı.

Halvaşi’nin açık biçimde “Sizin AKP’ye geçmeniz” diyerek yaptığı itiraza Tugay’ın “AKP’ye geçmiyorum” şeklinde karşılık vermemesi; bunun yerine deprem, yetki ve kaynak sorunlarını anlatması ve ardından “Keyfi bir durum olsa elbette yapmazdım” demesi, devam eden siyasi tartışmalar açısından önem taşıyor.