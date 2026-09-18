Emniyet kararnamesinde Gülistan Doku ve Kahramanmaraş ayrıntısı

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 il müdürü merkeze alındı. Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren Yılmaz Delen de merkeze alınanlar arasında.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında 69 görev değişikliğini kapsıyor. Kararla 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. Görevdeki 24 il emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

YILMAZ DELEN MERKEZE ALINDI

Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, merkeze alınan isimler arasında yer aldı. Delen, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde Tunceli Emniyet Müdürü’ydü. Doku soruşturması kapsamında da ifade vermişti.

Delen’in yerine Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan atandı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm getirildi.

OKUL SALDIRISINDAKİ MÜDÜRÜN DE GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Okul saldırısının yaşandığı Kahramanmaraş’ta görev yapan İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de merkeze alındı. Yiğit’in yerine Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı atandı.

İSTANBUL’DA GÖREV YAPAN ÜÇ İSİM ÜÇ İLE ATANDI

Geçmişte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan Murat Mutlu, Mustafa Varol ve Ayhan Karaduman da yeni görevler üstlendi.

Sontv'nin haberine göre; Yaklaşık iki buçuk yıldır Van Emniyet Müdürü olan Murat Mutlu, Diyarbakır’a atandı. Mutlu, daha önce İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çalışmış, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda görev almıştı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı bünyesinde çalışan Mustafa Varol, Mardin Emniyet Müdürü oldu. İstanbul Emniyeti’nde farklı görevlerde bulunan polis başmüfettişi Ayhan Karaduman ise Bayburt Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

DİĞER İLLERDEKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Nevşehir Emniyet Müdürü Serkan Karaman Balıkesir’e, Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen Kayseri’ye atandı. Balıkesir Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın merkeze alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da merkeze çekildi. Murat Mutlu’nun ayrıldığı Van’a Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez getirildi. Çankırı’ya Kütahya Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya’ya ise polis başmüfettişi Arif Hakan Tandoğan atandı.

MERKEZE ALINAN 24 İL EMNİYET MÜDÜRÜ

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Aydın Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Balıkesir Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Burdur Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan merkeze alındı.

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Hatay Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Karabük Emniyet Müdürü Ahmet Canver de listede yer aldı.

Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kilis Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Muş Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.