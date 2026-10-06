Montella nihayet beklenen açıklamayı yaptı! "Beklentiler yüksekti" diyerek anlattı

8 13

Montella, "Kesin olarak Dünya Kupası dengemizi genel olarak bozmuş olabilir, ülkemizde de beklentiler yüksekti. Beklentiler yükseldikçe hepimiz daha fazlasını istedik. Kendim ve futbolcularımız için gösterilen sevgiyi hala hissettiğimi söyleyebilirim. Bazen stadyumda tepki olabilir. Nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu geliyor. Dört maçın, 3,5 maçını eşit değerde oynadık, gurur duymaları gerekmiyor tabii ki çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ama tabii ki umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Bu seviyede kendimizi tarttığımız bir dönem oldu" yorumunu yaptı.