Her 8 kanserden biri bu sessiz düşmandan kaynaklanıyormuş!

Hafta sonu bir arkadaşımın babasının vefatından dolayı taziyedeydim. Ne acıdır ki, hayatın koşturmacası içinde yıllardır görüşemediğim dostlarımla yine böyle üzücü bir vesileyle bir araya gelmiş olduk.

Bir yandan eski günleri anarken bir yandan da laf lafı açtı; herkes yıllar içinde başından geçenleri anlatmaya başladı. O sohbet sırasında öğrendiklerim içimi cız ettirdi... Kimi dostlarımın kendisinin amansız bir kanser mücadelesinden geçtiğini, kiminin ise en yakınlarını bu hastalık yüzünden kaybettiğini öğrendim. Masadaki o ağır sessizlik ve yüzlerdeki çaresizlik hissi uzun süre aklımdan çıkmadı.

Eve döndüğümde bu hastalığı ve tıp dünyasındaki son gelişmeleri tekrar araştırmaya başladım. Karşıma çıkan son veriler ise bende tam anlamıyla bir zihinsel kırılma yarattı: Kanser kelimesini duyduğumuzda hepimizin aklına ilk olarak genetik yatkınlık, kader, yoğun stres ya da çevre kirliliği geliyor, değil mi? Oysa çok daha somut ve en önemlisi önlenebilir bir gerçekle karşılaştım: Her 8 kanser vakasından biri, aslında vücudumuzda sessizce ilerleyen enfeksiyonlardan kaynaklanıyormuş!

Peki bu ne anlama geliyor? Yıllardır stresi ya da kötü şansı suçlarken midemizde veya kanımızda sinsi bir şekilde gezen mikropları gözden mi kaçırıyoruz? Doğru zamanda yaptırılacak basit bir aşı, rutin bir test veya kısa süreli bir tedaviyle bu riski henüz yolun en başındayken sıfırlamak mümkün olabilir mi? Gelin detaylı bakalım:

BİLANÇO AĞIR: YALNIZCA BİR YILDA 2,3 MİLYON YENİ VAKA

Kanser kelimesi geçtiğinde çoğumuzun aklına genetik yatkınlık, stres, çevre kirliliği ya da işlenmiş gıdalar geliyor. Ancak tıp dünyasından gelen son veriler, gözden kaçırdığımız çok daha somut ve en önemlisi önlenebilir bir faktörü tekrar gündeme taşıdı: Enfeksiyonlar

Lancet Oncology dergisinde yayımlanan ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine dayanan son analizler, ezber bozan bir tabloyu ortaya koyuyor: Dünya genelinde teşhis konulan her 8 kanser vakasından biri (%12), aslında vücudumuzda sessizce seyreden virüs ve bakterilerden kaynaklanıyor.

Peki bu ne anlama geliyor? Doğru zamanda yaptırılacak basit bir aşı, rutin bir tarama veya kısa süreli bir antibiyotik tedavisiyle, her yıl milyonlarca insanın kansere yakalanması henüz yolun en başındayken engellenebilir!

BİLANÇO AĞIR: YALNIZCA BİR YILDA 2,3 MİLYON YENİ VAKA

Araştırmacıların Küresel Kanser Gözlemevi (Cancer Today) verileri üzerinden yaptığı analizlere göre, 2024 yılında dünya çapında ortaya çıkan yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakası doğrudan enfeksiyonlarla bağlantılı.

Bu tablonun arkasındaki ana aktörlere baktığımızda ise iki tanıdık isim öne çıkıyor:

Helicobacter pylori (H. pylori): Mide mukoza zarına yerleşen bu bakteri, kronik iltihaplanmaya (gastrit ve ülser) yol açarak mide kanserinin en büyük tetikleyicisi haline geliyor.

İnsan Papillomavirüsü (HPV): Cinsel temasla bulaşan ve 200'den fazla türe sahip olan bu virüs; başta rahim ağzı (serviks) kanseri olmak üzere anüs, boğaz, penis ve vulva kanserlerinin ana nedeni.

Sadece bu iki etken (H. pylori ve HPV), tek bir yılda 1,5 milyondan fazla kanser vakasından sorumlu tutuluyor.

TABLOYU AĞIRLAŞTIRAN DİĞER VİRÜSLER:

Hepatit B (HBV): Yılda yaklaşık 360.000 karaciğer kanseri vakası.

Epstein-Barr Virüsü (EBV): Özellikle öpücük hastalığı olarak bilinen, lenfoma ve geniz (nazofarenks) kanseriyle bağlantılı 260.000 vaka.

Hepatit C (HCV): Karaciğerde yıllarca belirti vermeden ilerleyip siroz ve kansere dönüşebilen 160.000 vaka.

COĞRAFİ ADALETSİZLİK: YÜKÜN %77'Sİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE

Araştırmanın en çarpıcı ve üzücü çıktılarından biri de bu yükün dünyaya eşit dağılmamış olması. Enfeksiyon kaynaklı kanserlerin %77’si düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

Bu durum tamamen imkânlarla ilgili: Aşıya, erken tarama testlerine ve temiz tedavi koşullarına erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde, aslında çok kolay engellenebilecek enfeksiyonlar yıllar içinde ölümcül hastalıklara dönüşüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa gibi gelişmiş bölgelerde bile sosyoekonomik farklılıklar nedeniyle bu enfeksiyonların yol açtığı kanser vakaları hâlâ ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.

Enfeksiyon Kapmak Kesin Kanser Olunacağı Anlamına Gelir mi?

Burada çok kritik bir parantez açmak gerekiyor: HAYIR.

Houston’daki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nden epidemiyolog Prof. Dr. Veronika Fedirko’nun da belirttiği gibi; vücudunuzda H. pylori veya HPV bulunması, mutlaka kanser olacağınız anlamına gelmez. Bu mikroorganizmalar sadece riski artırır.

Kanser; bu enfeksiyonların vücutta yıllar boyunca kronikleşmesiyle birlikte yaş, bağışıklık direnci, sigara kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve genetik yatkınlık gibi diğer faktörler bir araya geldiğinde tetiklenir. Yani kök nedeni ortadan kaldırdığımızda, zincirin en önemli halkasını kırmış oluyoruz.

KANSERE KARŞI KORUNMA REHBERİ: RİSKİ NASIL SIFIRA YAKINLAŞTIRABİLİRİZ?

IARC epidemiyologlarından Dr. Gary Clifford, "Kanser kapımızı çalmadan önce müdahale etme gücüne sahibiz. Önleme stratejileri gerçekten işe yarıyor" diyor.

PEKİ BİREYSEL VE TOPLUMSAL OLARAK NE YAPABİLİRİZ?

Aşılanma İmkânını Kaçırmayın

HPV Aşısı: Ergenlik döneminden itibaren hem kız hem erkek çocuklarına uygulanabilen HPV aşısı, virüsün yol açtığı 6 farklı kanser türüne karşı %90'ın üzerinde koruma sağlıyor.

Hepatit B Aşısı: Doğumdan itibaren uygulanan rutin Hepatit B aşısı, karaciğer kanserine karşı elimizdeki en güçlü kalkan.

Düzenli Taramaları ve Testleri İhmal Etmeyin

Mide Şikayetlerini Hafife Almayın: Sık tekrarlayan şişkinlik, yanma ve mide ağrılarında bir gastroenteroloğa başvurarak H. pylori testi yaptırmak hayati önem taşır. Bazen sadece 1-2 haftalık bir antibiyotik ve mide koruyucu kürü, ileride gelişebilecek mide kanseri riskini neredeyse sıfırlar.

Rahim Ağzı Taramaları (Smear & HPV Testi): Hücrelerde henüz kansere dönüşmemiş hücresel değişimleri (pre-kanseröz yapıları) yakalamak, tedaviyi son derece kolaylaştırır.

Kan Testleri: Hayatınızda en az bir kez Hepatit B ve Hepatit C paneline baktırmak, sessizce ilerleyen karaciğer hasarlarının önüne geçer.

HİJYEN VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Güvenli enjeksiyon uygulamaları, hijyenik kişisel bakım, korumalı cinsel ilişki ve bağışıklık sistemini güçlü tutan beslenme modelleri; enfeksiyon bulaşma riskini doğrudan azaltır.

Özetle;

Kanser karmaşık bir bulmaca olabilir, ancak enfeksiyon kaynaklı olanlar bulmacanın cevabı en belirgin parçasıdır. Gripten korunmak için gösterdiğimiz hassasiyeti, vücudumuzda kronikleşebilecek bu sessiz mikroplara karşı da gösterdiğimizde, küresel kanser yükünü çok büyük oranda hafifletmek mümkün.

Unutmayın: Bilgi ve erken teşhis, hastalıktan her zaman daha güçlüdür.