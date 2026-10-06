Son Dakika | İstanbul'da lise öğrencisi ortaokula gelip 7 kız öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yedi kız öğrenci bıçaklandı. Üç öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Ortaokuldaki öğrencileri bıçaklayan kişinin, Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nden bir kız öğrenci olduğu öğrenildi.

YARALI SAYISI 7

Saldırının gerçekleşmesinin ardından gelen ilk bilgilere göre yaralı öğrenci sayısı beşti.

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, yaralı öğrenci sayısının yedi olduğunu açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre; Öneği, ortaokuldaki öğrencilere bıçakla saldıran kız öğrencin Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğünü aktardı.

10. sınıf öğrencisi F.M'nin yedi kız öğrenciyi yaraladığını bildiren Kaymakam Öneği'nin açıklaması şöyle:

"Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F. M. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yedi kız öğrencimiz yaralanmıştır.

Yaralı öğrencilerimiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ilk bilgilere göre üç öğrencimizin durumunun ağır olduğu değerlendirilmektedir."

Olay, 6 Ekim Salı günü saat 08.40 sıralarında okul içerisinde meydana geldi. Öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay sırasında öğrencilerden bazıları yaralandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı öğrenciler, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından okulda güvenlik önlemleri alınırken, kavganın çıkış nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."