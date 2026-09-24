Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Bakan Tekin, açıklamasında özellikle saldırının "okul içerisinde gerçekleşmediğini" vurguladı. Tekin, "Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Kahramanmaraş'taki bir okul saldırısıydı evet ama bu okul önü saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

"OKULUN ÖNÜNDE OLDU"

Tekin, okullarda kapsamlı güvenlik önlemlerinin alındığını öne sürerek, Manisa'daki olayın okul binasında gerçekleşmediğini söyledi.

NTV'ye konuşan Bakan Tekin, "Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet vb. üzerinden okumamak gerekiyor" dedi.

Saldırının İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştiğini belirten Tekin, olayın failinin H.O. isimli kişi olduğunu ve saldırıda evden aldığı silahı kullandığını ifade etti.

"AKRAN ZORBALIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tekin, olayın akran zorbalığı kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini de söyledi.

Bakan Tekin, ailelere silahların çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmesi çağrısında bulundu:

"İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın türünden uyarı varsa, bu silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor."

Tekin ayrıca çocukların sosyal medya kullanımının takip edilmesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin velilerinin de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.