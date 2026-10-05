Sadece Japon elitlerine yapılıyordu: Toyota’nın en lüks markası artık dünya sahnelerinde!

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Century Markasının Kökeni ve Konumu

Century, Avrupa ve Batı pazarları için henüz yeni bir isim olabilir. Ancak Japonya'da Toyota bünyesindeki bu özel yapı; Rolls-Royce, Mercedes-Maybach ve Bentley gibi ultra lüks segmentin devleriyle doğrudan rekabet eden en köklü üreticilerden biridir. Akio Toyoda'nın vizyonuyla şekillenen marka, Ekim 2025'te tamamen bağımsız bir marka kimliğine kavuştu. O tarihe kadar Century, ilk kez 1967 yılında tanıtılan ve ağırlıklı olarak Japonya iç pazarında satılan Toyota'nın amiral gemisi modeli konumundaydı.