Sadece Japon elitlerine yapılıyordu: Toyota’nın en lüks markası artık dünya sahnelerinde!
Japonya’nın imparatorluk mirası yollara çıkıyor: Toyota, 60 yıldır sadece seçkin elitlerin binebildiği ultra lüks modeli Century’yi bağımsız bir markaya dönüştürerek Rolls-Royce ve Maybach’a küresel rakip yapıyor!
Century Markasının Kökeni ve Konumu
Century, Avrupa ve Batı pazarları için henüz yeni bir isim olabilir. Ancak Japonya'da Toyota bünyesindeki bu özel yapı; Rolls-Royce, Mercedes-Maybach ve Bentley gibi ultra lüks segmentin devleriyle doğrudan rekabet eden en köklü üreticilerden biridir. Akio Toyoda'nın vizyonuyla şekillenen marka, Ekim 2025'te tamamen bağımsız bir marka kimliğine kavuştu. O tarihe kadar Century, ilk kez 1967 yılında tanıtılan ve ağırlıklı olarak Japonya iç pazarında satılan Toyota'nın amiral gemisi modeli konumundaydı.
Mevcut Model Gamı ve Küresel Genişleme
Şimdilik Century ürün gamı biri SUV, diğeri sedan olmak üzere iki temel modelden oluşuyor. Bu araçlar şu an için yalnızca Asya ve Orta Doğu'daki seçkin pazarlara sınırlı sayılarda ihraç ediliyor. Ancak Toyota'nın Teknoloji Direktörünün (CTO) son açıklamalarına göre bu tablo yakında değişecek; zira markanın modellerinin Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazarlara sunulması ciddi şekilde değerlendiriliyor.
Lexus ile Rol Paylaşımı
Century'nin ayrı ve en üst düzey lüks marka olarak küreselleşmesi, grubun diğer markası Lexus için de yeni bir alan açacak. Bu strateji sayesinde Lexus, kitlesel lüks araç pazarına daha rahat odaklanabilecek ve kendi tasarım ile teknoloji kimliğini geliştirmekte daha büyük bir özgürlüğe sahip olacak.
Geçmişe Hapsolmayan
Geçtiğimiz yıl Century'nin yerden yüksekliği artırılmış etkileyici bir coupe konsepti sunması, markanın gelecekteki modellerinin nasıl olabileceğine dair bir fikir veriyor ve Toyota'nın Century'nin geçmişine hapsolmasını istemediğini gösteriyor.
Marka Prestiji ve 60 Yıllık Miras
Japon el işçiliği, incelikli sadelik ve yüksek kalite standartlarıyla karakterize edilen markanın yaklaşık 60 yıllık geçmişi, Japon imparatorluk ailesi üyelerinin, başbakanların ve üst düzey yöneticilerin onlarca yıldır Century'yi tercih etmesiyle birleşiyor. Bu tarihi miras, markanın küresel pazarlara açılırken Rolls-Royce ve Maybach karşısında ihtiyaç duyduğu prestijli duruşu fazlasıyla sağlıyor.
Gelecek Modeller ve V12 Söylentisi
Century'nin sunduğu yerden yüksekliği artırılmış etkileyici coupe konsepti, markanın gelecekte nasıl bir tasarım çizgisi izleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor. Bu durum, Toyota'nın Century'yi sadece muhafazakar bir geçmişe hapsetmek istemediğini gösteriyor. Hatta otomotiv kulislerindeki söylentilere göre marka, ikonik V12 motorunu gelecekteki yeni bir coupe modeline yerleştirerek ultra lüks coupe segmentini tamamen yeniden tanımlamayı hedefliyor.