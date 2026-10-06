Gökten 760 kilo düştü! Tavanı ezildi, camları patladı ama yıkılmadı!
9 metreden düşen 760 kilo bile onu durduramadı! Top Gear efsanesini elektrikli çağa taşıyan Toyota Hilux EV, akıl almaz dayanıklılık testiyle ezber bozdu.
Gökten 760 Kilo Düştü: Elektrikli Hilux’a Akılalmaz İşkence!
Toyota, efsanevi pikap modeli Hilux’ın %100 elektrikli versiyonu olan Hilux BEV’in sağlamlık sınırlarını zorlamak için ezber bozan bir teste imza attı. Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen sıra dışı denemede, 760 kilogram ağırlığındaki devasa bir römork, vinç yardımıyla tam 9 metre yüksekliğe çıkarıldı ve doğrudan Hilux EV’nin üzerine bırakıldı.
Nükleer Saldırıya Bile Dayanır Dedirtmişti: Top Gear Ruhu Canlandı!
Bu ekstrem test, efsanevi İngiliz otomobil programı Top Gear’ın Hilux ile yaptığı unutulmaz dayanıklılık sınavlarına direkt bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Geçmişte bina yıkımlarından deniz suyuna kadar her türlü ağır işkenceye maruz kalmasına rağmen çalışmaya devam eden Hilux, zamanında tüm dünyada "yıkılmaz" unvanını kazanmıştı.
Tavanı Ezildi, Camları Patladı Ama Yıkılmadı!
Metrelerce yüksekten düşen yükün yarattığı muazzam darbe sonucunda araçta ciddi hasarlar meydana geldi; tavan tamamen ezildi, camlar patladı ve kasa bölümünde ağır deformasyonlar oluştu. Ancak tüm bu yıkıcı etkiye rağmen elektrikli Hilux, motorunu sorunsuz bir şekilde çalıştırarak olay yerinden kendi gücüyle uzaklaşmayı başardı. Toyota, bu görsel şovla mekanikten elektriğe geçişte sağlamlık mirasından ödün verilmediğini kanıtladı.
Çift Motorlu Güç Sanatçısı: Akslarda Çifte Güç
Sağlamlığıyla gövde gösterisi yapan Hilux BEV, her aksında birer adet olmak üzere iki elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Ön akstaki motor 111 beygir güç ve 20,9 kgfm tork üretirken, arka akstaki motor 175 beygir güç ve 27,2 kgfm tork sağlıyor. Aracın toplam sistem gücü 196 beygir (144 kW) olarak açıklanırken, çift motorun toplam tork değeri ise henüz resmi olarak paylaşılmadı.
Batarya Kapasitesi ve Sürüş Menzili
Elektrikli pikap, gücünü 59,2 kWh kapasiteli batarya paketinden alıyor. WLTP standartlarına göre yapılan testlerde aracın tek şarjla sunduğu sürüş menzili 257 kilometre olarak belirtiliyor. Bu değerler, aracın hem ağır hizmet koşullarına hem de günlük kullanım ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir altyapıya sahip olduğunu gösteriyor.
Şarj Teknolojisi: 30 Dakikada Yüzde 80 Doluluk!
Hilux BEV, şarj tarafında kullanıcılarına hız ve pratiklik sunuyor. Araç, 10 kW AC standart şarjla %10'dan %100 doluluğa yaklaşık 6 saat 30 dakikada ulaşabiliyor. Yolda hızlı dolum gerektiğinde ise 150 kW DC hızlı şarj desteği devreye giriyor; bu sayede bataryayı %10'dan %80 seviyesine çıkarmak sadece 30 dakika sürüyor.