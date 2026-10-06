Gökten 760 kilo düştü! Tavanı ezildi, camları patladı ama yıkılmadı!

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Çift Motorlu Güç Sanatçısı: Akslarda Çifte Güç

Sağlamlığıyla gövde gösterisi yapan Hilux BEV, her aksında birer adet olmak üzere iki elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Ön akstaki motor 111 beygir güç ve 20,9 kgfm tork üretirken, arka akstaki motor 175 beygir güç ve 27,2 kgfm tork sağlıyor. Aracın toplam sistem gücü 196 beygir (144 kW) olarak açıklanırken, çift motorun toplam tork değeri ise henüz resmi olarak paylaşılmadı.