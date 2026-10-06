Tek bir alışkanlık inme riskini düşürüyor, kalbi koruyor

Gündelik ağız bakımında çoğu zaman göz ardı edilen basit bir alışkanlığın hayati organları doğrudan koruduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen 25 yıllık kapsamlı bir araştırma, haftada en az bir kez diş ipi kullanımının inme riskini ciddi oranda gerilettiğini belirledi.

6 BİN KİŞİ 25 YIL İZLENDİ

Güney Karolina Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölüm Başkanı Dr. Souvik Sen liderliğindeki araştırma ekibi, tam 6 bin 278 yetişkinin sağlık verilerini mercek altına aldı. Başlangıçta diş temizliği alışkanlıklarını bildiren katılımcıların yüzde 65'lik bölümü haftada en az bir kez diş ipi kullandığını beyan etti. Çeyrek asır süren izleme döneminde gönüllülerden 434 kişinin iskemik inme geçirdiği, yaklaşık yüzde 20'sinde ise ritim bozukluğu geliştiği kaydedildi.

ÖLÜMCÜL PIHTILARA KARŞI GÜÇLÜ KALKAN

Bulguları Amerikan İnme Derneği'nin 2025 yılındaki konferansında sunulan çalışma, düzenli diş ipi kullanımının damar tıkanıklığı kaynaklı inme riskini yüzde 22 düşürdüğünü gösterdi. Kalpten beyne pıhtı atmasıyla meydana gelen kardiyoembolik inme ihtimalinin ise bu grupta yüzde 44 azaldığı saptandı. Ayrıca diş aralarını temizleyen bireylerde atriyal fibrilasyon adı verilen düzensiz kalp ritmi tehlikesinin yüzde 12 gerilediği tespit edildi.

AĞIZDAKİ İLTİHAP KALP RİTMİNİ BOZUYOR

Çalışmayı yürüten Dr. Sen, diş ipinin diş eti enfeksiyonlarını tetikleyen zararlı bakterileri uzaklaştırdığına dikkat çekti. Tedavi edilmeyen diş eti iltihabının dolaşıma iltihap proteinleri saldığını belirten araştırmacılar, bu durumun damar çeperlerini yıpratıp kalbin elektriksel iletimini bozabileceğini bildirdi. Yapılan detaylı analizlerde damar daralmasından kaynaklanan diğer inme türlerinde belirgin bir fark görülmemesi de kalp kaynaklı pıhtılaşma ihtimalini öne çıkardı.

TIBBİ TEDAVİLERİN YERİNİ ASLA TUTMUYOR

Araştırma sonuçlarının henüz bağımsız hakem değerlendirmesinden geçmediğini hatırlatan nöroloji uzmanları, vatandaşları yanıltıcı beklentilere karşı uyardı. Diş aralarını temizlemenin hayati bir koruyucu alışkanlık olduğunu belirten heyet, bu uygulamanın tansiyon ilaçları veya kan sulandırıcıların yerini alamayacağını vurguladı. Uzmanlar ayrıca diş ipi kullanan kişilerin spor ve dengeli beslenme gibi sağlıklı yaşam kurallarına çok daha sıkı bağlı kalabileceğini dile getirdi.