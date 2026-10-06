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Halk TV Ekonomi Son Dakika | İntihar etmişti: AKP'li Yazıcı'nın oğlunun ortağının şirketi temerrüde düştü

Son Dakika | İntihar etmişti: AKP'li Yazıcı'nın oğlunun ortağının şirketi temerrüde düştü

Son dakika haberi... AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın intihar eden ortağı Ali Emre Ballı'nın şirketi temerrüde düştü.

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Son Dakika | İntihar etmişti: AKP'li Yazıcı'nın oğlunun ortağının şirketi temerrüde düştü

Fon skandalına adı karışan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın ortağı Ali Emre Ballı, İstanbul'da hayatına son vermişti.

Olayın etkisi sürerken Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuru ile Ballı'nın şirketi Adil Varlık Yönetim AŞ tarafından ihraç edilen borçlanma aracının vadesi gelen kupon ve ana para itfa ödemesinin gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Son Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar ettiSon Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar etti

BALLI'NIN ŞİRKETİ TEMERRÜDE DÜŞTÜ

MKK tarafından yapılan resmî bildirimde; ihraççı şirketin ödemekle yükümlü olduğu tutarı takas sistemine iletmediği belirtilerek, TRFADLVE2612 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 6 Ekim 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemlerinin yerine getirilemediği kaydedildi. Sermaye piyasalarında teknik temerrüt anlamına gelen bu bildirimle birlikte, varlık yönetim sektörünün borçlanma yapısı ve şirket maliyetleri yeniden mercek altına alındı.

Açıklamada, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını Merkezi Kayıt Kuruluşuna aktarmaması nedeniyle işlemlerin tamamlanamadığı belirtildi. Bu durum, ilgili borçlanma aracını elinde bulunduran yatırımcıların vadesi gelen itfa ve kupon ödemelerini alamadığı anlamına geliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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