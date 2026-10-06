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Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi?

Ebrar Karakurt mu, Zehra Güneş mi? Çocukluktan arkadaştılar! Ya şimdi?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 1
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Türk voleybolunun iki önemli ismi Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş. Çoçukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi?

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 2
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Zehra Güneş de Ebrar Karakurt da Filenin Sultanları'nın iki yıldızı. Şu anda Zehra Güneş VakıfBank'ta oynuyor. Takımın da kaptanı. Ebrar Karakurt ise Eczacıbaşı'nın en önemli yıldızı.

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 3
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İkisi de voleybola çocuk yaşlarda VakıfBank'ın alt yapısında başladı. Şu anda Zehra Güneş 27, Ebrar karakurt 26 yaşında. Arkadaşlıkları uzun yıllara dayanıyor.

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 4
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Zehra Güneş, VakıfBank'ta yetişti. Birer sezon İstanbul Büyükşehir Belediye ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 5
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Sonra hep VakıfBank'ta devam etti. Adı VakıfBank'la özdeşleşti. Sonunda takımın kaptanlığına da getirildi.

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 6
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Ebrar Karakurt ise VakıfBank'tan sonra Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara (İtalya) ve Lokomotiv Kaliningrad (Rusya) takımlarında oynadı. 2025'te Eczacıbaşı'na transfer olarak Sultanlar Ligi'ne döndü.

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 7
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Ancak ikilinin VakıfBank'ın alt yapısında başlayan arkadaşlıkları hiç bitmedi. Filenin Sultanları'nın başarısı için birlikte ter döktüler.

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 8
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İşte bu ikili bugün birbirine rakip oldu. 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahibini Antalya'da buluyor.

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 9
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17. kez düzenlenecek olan organizasyonda VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt birbirlerine karşı mücadele edecek.

Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi? - Fotoğraf: 10
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Bu akşam saat 18.00'de Antaya Spor Salonu’nda oynanacak dev mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. İki çocukluk arkadaşının birer yıldız olarak mücadelesi nefesleri kesecek.

Vakıfbank Eczacıbaşı Ebrar Karakurt Zehra Güneş Filenin Sultanları
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