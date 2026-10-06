Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi?

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Zehra Güneş de Ebrar Karakurt da Filenin Sultanları'nın iki yıldızı. Şu anda Zehra Güneş VakıfBank'ta oynuyor. Takımın da kaptanı. Ebrar Karakurt ise Eczacıbaşı'nın en önemli yıldızı.