Çocukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi?
Ebrar Karakurt mu, Zehra Güneş mi? Çocukluktan arkadaştılar! Ya şimdi?
Türk voleybolunun iki önemli ismi Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş. Çoçukluktan arkadaştılar ya şimdi! Ebrar Karakurt mu Zehra Güneş mi?
Zehra Güneş de Ebrar Karakurt da Filenin Sultanları'nın iki yıldızı. Şu anda Zehra Güneş VakıfBank'ta oynuyor. Takımın da kaptanı. Ebrar Karakurt ise Eczacıbaşı'nın en önemli yıldızı.
İkisi de voleybola çocuk yaşlarda VakıfBank'ın alt yapısında başladı. Şu anda Zehra Güneş 27, Ebrar karakurt 26 yaşında. Arkadaşlıkları uzun yıllara dayanıyor.
Zehra Güneş, VakıfBank'ta yetişti. Birer sezon İstanbul Büyükşehir Belediye ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.
Sonra hep VakıfBank'ta devam etti. Adı VakıfBank'la özdeşleşti. Sonunda takımın kaptanlığına da getirildi.
Ebrar Karakurt ise VakıfBank'tan sonra Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara (İtalya) ve Lokomotiv Kaliningrad (Rusya) takımlarında oynadı. 2025'te Eczacıbaşı'na transfer olarak Sultanlar Ligi'ne döndü.
Ancak ikilinin VakıfBank'ın alt yapısında başlayan arkadaşlıkları hiç bitmedi. Filenin Sultanları'nın başarısı için birlikte ter döktüler.
İşte bu ikili bugün birbirine rakip oldu. 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahibini Antalya'da buluyor.
17. kez düzenlenecek olan organizasyonda VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt birbirlerine karşı mücadele edecek.
Bu akşam saat 18.00'de Antaya Spor Salonu’nda oynanacak dev mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. İki çocukluk arkadaşının birer yıldız olarak mücadelesi nefesleri kesecek.