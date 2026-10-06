Halk TV Siyaset İBB davasında ikinci celsenin 29. günü: İşte dakika dakika duruşmada yaşananlar

İBB davasında ikinci celsenin 29. günü: İşte dakika dakika duruşmada yaşananlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasının 29. günü tutuksuz sanıkların savunmaları ve çapraz sorguları ile devam edecek.