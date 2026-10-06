İBB davasında ikinci celsenin 29. günü: İşte dakika dakika duruşmada yaşananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasının 29. günü tutuksuz sanıkların savunmaları ve çapraz sorguları ile devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İBB davasının ikinci duruşması 29. gününde devam edecek.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.
Davanın dün görülen 28. gününde, tutuklu sanık avukat Mehmet Pehlivan'ın cezaevi nakli gündeme geldi. Pehlivan, gece saat 03.00'te uykusundan uyandırılarak başka bir cezaevine sevk edildiğini, sabah ise yaklaşık 3,5 saat kelepçeli şekilde duruşma salonuna getirildiğini anlattı.
Pehlivan'ın ardından Mustafa Can Poyraz savunmasını yaptı. Poyraz'ın savunması ve sorgusunun tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.
Aranın ardından Hüseyin Gün'ün savunmasına geçildi. Bu sırada Mehmet Pehlivan'a destek vermek isteyen avukatlara söz verilmemesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Avukatlar "Savunma susmadı, susmayacak" sloganı attı. Mahkeme başkanı ise avukatlara tepki göstererek bir avukatın salondan çıkarılması talimatını verdi.
Yaşanan tartışmanın ardından avukatların bir kısmı duruşma salonunu terk etti.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 27. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları dakika dakika aktarıyor...