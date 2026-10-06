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Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira

Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye yerleşen Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira - Fotoğraf: 1
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Almanya'da doğan Mesut Özil, futbolculuğunda hızla yükselmiş, İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Arsenal takımlarında da forma giymişti.

Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira - Fotoğraf: 2
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10 numara mevkisinde oynayan Mesut Özil, Türk Milli Takımı'nda oynamayı reddetmiş ve defalarca kez Alman Milli Takımı'nda oynamıştı.

Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira - Fotoğraf: 3
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Alman Milli Takımı'ndan çıkarılmasının ardından Türkiye'ye gelen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe ve Başakehir'de de forma giymişti.

Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira - Fotoğraf: 4
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Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de kalmış ve futbol akademisi projesiyle adından bahsettirirken, siyasete girerek AKP'nin de üyesi olmuştu.

Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira - Fotoğraf: 5
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Otomobillere meraklı olduğu bilinen Mesut Özil, 2024 yılında aldığı motosikletle de adından söz ettirmişti. Mesut Özil'in kendisi için tasarlanan Harley-Davidson Night Rod Special motosikleti 45 bin euroya satın aldığı belirtilmişti.

Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira - Fotoğraf: 6
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Mesut Özil'in kendisi için tasarlanan motosikleti satma kararı aldığı ortaya çıktı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre gövdesinde Mesut Özil'in forma numarası 10'un işlendiği motosikletini 2 milyon 750 bin liraya satışa çıkardığı bildirildi.

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