Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira
Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye yerleşen Mesut Özil fiyatını belirledi: 2 milyon 750 bin lira.
Almanya'da doğan Mesut Özil, futbolculuğunda hızla yükselmiş, İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Arsenal takımlarında da forma giymişti.
10 numara mevkisinde oynayan Mesut Özil, Türk Milli Takımı'nda oynamayı reddetmiş ve defalarca kez Alman Milli Takımı'nda oynamıştı.
Alman Milli Takımı'ndan çıkarılmasının ardından Türkiye'ye gelen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe ve Başakehir'de de forma giymişti.
Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de kalmış ve futbol akademisi projesiyle adından bahsettirirken, siyasete girerek AKP'nin de üyesi olmuştu.
Otomobillere meraklı olduğu bilinen Mesut Özil, 2024 yılında aldığı motosikletle de adından söz ettirmişti. Mesut Özil'in kendisi için tasarlanan Harley-Davidson Night Rod Special motosikleti 45 bin euroya satın aldığı belirtilmişti.
Mesut Özil'in kendisi için tasarlanan motosikleti satma kararı aldığı ortaya çıktı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre gövdesinde Mesut Özil'in forma numarası 10'un işlendiği motosikletini 2 milyon 750 bin liraya satışa çıkardığı bildirildi.