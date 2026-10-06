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TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi

MHK skandalının ardından TFF'de yaşanan deprem tüm gözleri başkanlık koltuğuna çevirdi. Ünlü isim TFF başkanlığı için Fatih Terim adını verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 1
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Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener, Türk futbolunun içinde bulunduğu sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 2
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Milli takım teknik direktörlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geleceği ve Türk futbolunda yeni bir yapılanma ihtiyacı üzerine konuşan Şener, Fatih Terim ve Aykut Kocaman için çarpıcı önerilerde bulundu.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 3
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Açıklamalarında teknik direktörlük kavramına da değinen Ertem Şener, kulüp ve milli takım teknik adamlığının birbirinden tamamen farklı alanlar olduğunu savundu.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 4
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Şener, "Okan Buruk'tan Milli Takım hocası olmaz. Ama İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve büyük başarılar elde eden De La Fuente de gelip Galatasaray'ı şampiyon yapamaz.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 5
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Kulüp takımını ve Milli Takım'ı çalıştırmak çok ayrı iş." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 6
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Ertem Şener'in en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Fatih Terim hakkında oldu.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 7
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Tecrübeli teknik adamı artık kulübede değil, Türk futbolunun yönetim kademesinde görmek istediğini belirten Şener, "Fatih Terim'i bir teknik direktör olarak değil, başkan olarak görmek istiyorum.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 8
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Bunu yüzüne karşı da söyledim. Galatasaray Başkanı olarak değil, TFF Başkanı olmalı." dedi.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 9
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Şener, Aykut Kocaman'ın da milli takım için doğru isimlerden biri olduğunu savundu.
Deneyimli teknik adamın turnuva futboluna uygun özellikler taşıdığını belirten Şener, "Aykut Kocaman'a da bence Milli Takım'da bir şans verilmeli. Kendisi tam anlamıyla turnuva takımı hocası." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 10
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Milli takım teknik ekibi için de önerilerde bulunan Şener, Aykut Kocaman'ın yanında Tugay Kerimoğlu'nun görev alabileceğini söyledi.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 11
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Kerimoğlu'nun hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerine dikkat çeken Şener, "Aykut Hoca'nın yardımcısı Tugay Kerimoğlu da olabilir. Çünkü Tugay Kerimoğlu hem Galatasaray'da hem de yurt dışında bir Türk oyuncu olarak büyük başarılar elde etti. Mancini'nin de yardımcılığını yapmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi - Fotoğraf: 12
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Türk futbolunun yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu savunan Ertem Şener, Fatih Terim ve Aykut Kocaman'ın birlikte görev alması halinde önemli katkılar sunabileceklerini öne sürdü.
Şener, "İkisi el ele versinler ve Türk futbolunu kurtarsınlar." sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

Fatih Terim Aykut Kocaman Milli Takım
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