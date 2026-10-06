TFF Başkanlığı için Fatih Terim adını verdi
MHK skandalının ardından TFF'de yaşanan deprem tüm gözleri başkanlık koltuğuna çevirdi. Ünlü isim TFF başkanlığı için Fatih Terim adını verdi.
Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener, Türk futbolunun içinde bulunduğu sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Milli takım teknik direktörlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geleceği ve Türk futbolunda yeni bir yapılanma ihtiyacı üzerine konuşan Şener, Fatih Terim ve Aykut Kocaman için çarpıcı önerilerde bulundu.
Açıklamalarında teknik direktörlük kavramına da değinen Ertem Şener, kulüp ve milli takım teknik adamlığının birbirinden tamamen farklı alanlar olduğunu savundu.
Şener, "Okan Buruk'tan Milli Takım hocası olmaz. Ama İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve büyük başarılar elde eden De La Fuente de gelip Galatasaray'ı şampiyon yapamaz.
Kulüp takımını ve Milli Takım'ı çalıştırmak çok ayrı iş." ifadelerini kullandı.
Ertem Şener'in en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Fatih Terim hakkında oldu.
Tecrübeli teknik adamı artık kulübede değil, Türk futbolunun yönetim kademesinde görmek istediğini belirten Şener, "Fatih Terim'i bir teknik direktör olarak değil, başkan olarak görmek istiyorum.
Bunu yüzüne karşı da söyledim. Galatasaray Başkanı olarak değil, TFF Başkanı olmalı." dedi.
Şener, Aykut Kocaman'ın da milli takım için doğru isimlerden biri olduğunu savundu.
Deneyimli teknik adamın turnuva futboluna uygun özellikler taşıdığını belirten Şener, "Aykut Kocaman'a da bence Milli Takım'da bir şans verilmeli. Kendisi tam anlamıyla turnuva takımı hocası." ifadelerini kullandı.
Milli takım teknik ekibi için de önerilerde bulunan Şener, Aykut Kocaman'ın yanında Tugay Kerimoğlu'nun görev alabileceğini söyledi.
Kerimoğlu'nun hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerine dikkat çeken Şener, "Aykut Hoca'nın yardımcısı Tugay Kerimoğlu da olabilir. Çünkü Tugay Kerimoğlu hem Galatasaray'da hem de yurt dışında bir Türk oyuncu olarak büyük başarılar elde etti. Mancini'nin de yardımcılığını yapmıştı." değerlendirmesinde bulundu.
Türk futbolunun yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu savunan Ertem Şener, Fatih Terim ve Aykut Kocaman'ın birlikte görev alması halinde önemli katkılar sunabileceklerini öne sürdü.
Şener, "İkisi el ele versinler ve Türk futbolunu kurtarsınlar." sözleriyle düşüncesini dile getirdi.